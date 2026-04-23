Detalji porodične tragedije kod Srebrenika: Žena usmrćena nožem, suprug pronađen obješen

Na tijelu žene koje je pronađeno u kući u naselju Brda u Srebreniku uočene su ubodne i rezne povrede, najvjerovatnije, nanesene nožem, kao i povrede vrata i glave, dok je smrt muškarca posljedica samoubistva vješanjem, saopšteno je iz tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva.

Dežurni tužilac naložio je obdukcije oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti supružnika Zaima Buljubašića (64) i Indire Buljubašić (58).

"Dežurni tužilac i pripadnici kriminalističke policije obavili su sinoć uviđaj gdje su u kasnim popodnevnim časovima pronađena tijela", navodi se u saopštenju.

Obavljaju su i druga vještačenja, analize i sve potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do ove porodične tragedije.

Policija će dostaviti izvještaj Tužilaštvu sa pratećim materijalnim dokazima.

Policijskoj stanici Srebrenik sinoć je oko 18.00 časova prijavljeno da se u naselju Brda, grad Srebrenik, u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muške osobe, dok je policija, izlaskom na mjesto događaja u porodičnoj kući pronašla i tijelo žene.