Srebrenik: U porodičnoj kući i dvorištu pronađena dva tijela

Policija u Srebreniku istražuje smrt dvije osobe čija su tijela pronađena u kući i dvorištu u naselju Brda

Izvor: MUP TK

U dvorištu porodične kuće u naselju Brda kod Srebrenika pronađeno je tijelo muškarca, a izlaskom na mjesto događaja policija je u kući pronašla i tijelo ženske osobe, saopšteno je večeras iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Policijskoj stanici Srebrenik slučaj je prijavljen večeras oko 18.00 časova.

U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.