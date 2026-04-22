Stravična tragedija kod Višegrada: Otac ubio dvogodišnju kćerku, pa presudio sebi

U mjestu Kabernik kod Višegrada dogodio se užasan zločin.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U mjestu Kabernik kod Višegrada muškarac iz Goražda inicijala E.D (49), u poslijepodnevnim satima najprije je ubio svoju dvogodišnju kćerku, a nakon toga izvršio samoubistvo.

Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Višegrad oko 15 sati. Kako prenosi Klix, u toku je uviđaj pod nadzorom dežurnog okružnog tužioca iz Istočnog Sarajeva.

O motivima ovog stravičnog događaja za sada nema zvaničnih informacija. Više detalja biće poznato nakon uviđaja.