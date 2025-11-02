Nakon Tuzlaka i građani Srebrenika i Gradačca održali mirno okupljanje: "Djevojčice nisu same"

Nakon protestne šetnje u Tuzli povodom seksualnog iskorištavanja dvije maloljetnice, štićenice doma za djecu bez roditeljskog staranja, a koja je okupila hiljade građana, mirna okupljanja održana su i u Gradačcu i Srebreniku.

Na skupu u Srebreniku su građani iskazali nezadovoljstvo i razočaranje u institucije i sistem.

"Ne smije se završiti samo na ovom protestu. Mora se vršiti konstantan pritisak na nadležne kako bi se ovaj slučaj istražio i kako bi bili otkriveni i kažnjeni svi oni koji su odgovorni za ovakva morbidna djela", poručeno je.

Grupa građana okupila se i u Gradačcu odakle su poslali snažne poruke, prenosi portal Tuzlanski.ba.

"Nećemo da šutimo. Ostavke. Smjene. Odgovornost. To moramo izgovoriti naglas. Ako oni koji nas trebaju štititi, odvode djevojčice - moramo govoriti. Šutnja nas je dovela do ovoga", kazali su između ostalog.

Podsjećamo, danas je protestna šetnja održana i u Tuzli gdje se okupilo više hiljada ljudi.

Osam muškaraca, među kojima su četiri policajca i jedan univerzitetski profesor, uhapšeno je zbog sumnje da su seksualno iskorištavali dvije maloljetnice.

Žrtve su bile petnaestogodišnje djevojčice bez roditeljske brige koje su, prema navodima Tužilaštva, bile vrbovane i seksualno iskorištavane.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je svim osumnjičenima jednomjesečni pritvor jer se terete za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.

"Pritvor je određen policijskim službenicima Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću i Dževadu Požegiću, te osumnjičenima Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću", saopšteno je iz ovog suda.

(Tuzlanski.ba/Mondo)