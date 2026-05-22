"Poslušajte volju naroda": Protest zbog najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu

Nekoliko stotina mještana ozrenskih sela okupilo se danas na poligonu u Sočkovcu u opštini Petrovo kako bi izrazili protivljenje geološkim istraživanjima na ovom području.

Okupljanje je uslijedilo nakon što je kompanija "Lykos Metals" najavila opštini Petrovo da će danas, 22. maja, započeti s radovima na terenu.

Inače, stanovnici Sočkovca na referendumu održanom 17. maja izjasnili su se da su protiv geoloških istraživanja, čak 98% mještana glasalo je protiv .

Mirno okupljanje povremeno nadgledaju policijske patrole.

Ozrenci poručuju da odustajanja nema i da će po svaku cijenu čuvati svoja ognjista.

Sa skupa je upućen i direktan apel nadležnim institucijama.

"Pozivamo Ministarstvo energetike i rudarstva i Vladu Republike Srpske da konačno poslušaju volju naroda. Već četiri godine jasno poručujemo da ne želimo rudarenje na Ozrenu. Naš cilj je da Ozren postane zaštićeno područje prirode, a ne rudnik", poručili su okupljeni građani.

Igor Jović iz sela Boljanić ističe da mještani neće odustati:

"Ovo je naš odgovor na namjere te kompanije da stvarno dođu danas i počnu radove, što su službeno najavili u opštini Petrovo. Dosta se ljudi odazvalo, još će doći. Nećemo odustati od odbrane ognjišta i nećemo se povući".

Da je situacija neopravdana i van svake logike, potvrdio je i Zoran Poljašević, ekološki aktivista, podsjećajući na nedavno održani referendum:

"Ovo je jedna apsurdna situacija u kojoj privatna kompanija želi da vrši projekat za koji nema podršku ni lokalne vlasti ni stanovništva. Ovdje je bio referendum 17. maja, gdje se stanovništvo izjasnilo da je 98% protiv ovog projekta".

Na njega se nadovezao i predsjednik Mjesne zajednice Sočkovac, Slobodan Sarić, uputivši jasan apel nadležnima u Banjaluci:

"Današnja poruka sa ovog skupa je da konačno naša Vlada i resorno ministarstvo vide da dozvola koju su izdali kompaniji 'Lykos' za istražne radnje na Ozrenu nema podršku naroda, već nailazi na ogromno protivljenje".

Za stanovnike Ozrena, ova borba predstavlja borbu za goli opstanak. Hadži Miroslav Mićanović iz Boljanića jasno je definisao šta su prioriteti naroda ovog kraja:

"Želim da poručim da mi želimo da živimo ovdje na Ozrenu i da ne želimo nikakvo rudarenje niti rudnik. Želimo da udišemo čist vazduh i pijemo čistu vodu".

Nepovjerenje prema investitorima je ogromno, a Boro Cvjetković iz sela Tekućica upozorava na dugoročne posljedice ovakvih projekata:

"Na kraju krajeva, ne vjerujemo tim kompanijama. U drugoj fazi, koja donosi rudarenje, oni bi natjerali stanovništvo da se iseli i raseli ovim ponašanjem, gdje niko ne obraća pažnju na žive ljude".

Ekološki aktivista Zoran Poljašević osvrnuo se i na odnos sistema prema građanima koji protestuju, naglašavajući da se osjećaju napušteno od strane sopstvene države:

"Ako bi se ovaj projekat nastavio, to bi značilo da mi nemamo države, da smo ostavljeni. Da u nekom trenutku prestanu da nam održavaju puteve, da nam daju atribute terorista i pobunjenika, da smo 'opasni po bezbjednost' – to su razlozi zašto nam MUP nije dozvolio skup ispred Narodne skupštine.

Jednostavno, ako to ide u tom pravcu, pomrijećemo. Pitam se da li je ovo država ili protektorat u kojem se neke zone žrtvuju, čeka se da narod pomre i da strane kompanije vrše svoj interes. Ovdje imamo obrise da će to biti baš tako".

