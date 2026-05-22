"Kupio je dio Pariza": Muškarac iskeširao 450.000 evra za komad Ajfelovog tornja

Na aukciji u Parizu prodat je dio originalnog spiralnog stepeništa Ajfelovog tornja iz 1889. godine, težak 1,4 tone i visok 2,7 metara. Artefakt je dostigao cijenu od 450.160 evra.

Kupac, koji je bio prisutan u aukcijskoj dvorani, postao je vlasnik dela stepeništa od 14 stepenika, visokog 2,7 metara, teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je završen spomenik koji se nadvija nad centrom Pariza.

"Kad kupite komad Ajfelovog tornja, kupujete deo Pariza, zajedno sa svom maštom i simbolikom koju on predstavlja", rekla je Sabrina Dola, direktorka Art Deco dizajna u pariskoj aukcijskoj kući Artkural gde je prodaja održana.

Prije više od četiri decenije, ukupno 160 metara stepeništa isječeno je na manje delove i prodato, a zamijenili su ih liftovi koji danas prevoze posjetioce do najvišeg vidikovca Ajfelovog tornja.

Dio prodat u četvrtak postigao je cijenu od 450.160 evra, tri puta više od gornje granice procijenjene pretprodajne vrijednosti između 120 i 150 hiljada evra. Godine 2008. jedan dio prodat je privatnom američkom kupcu za rekordnih 550 hiljada evra.