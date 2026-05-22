Akcija "Kvoter" u Istočnom Sarajevu: Uhapšena jedna osoba, pronađeno oko kilogram heroina i 7.280 KM

Autor D.V.
0

Policija je u akciji "Kvoter" na području Istočnog Novog Sarajeva pronašla više od kilogram heroina i 7.280 KM, te uhapsila muškarca A.M, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

shutterstock_149437130.jpg Izvor: Shutterstock

Na osnovu naredbe Osnovnog suda na Sokocu, a uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, policija je pretresla stan koji koristi osumnjičeni i pronašla 1.230 grama heroina i 7.280 KM.

A.M. je nastanjen u Istočnom Novom Sarajevu, a nakon kriminalističke obrade biće predat Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Akciju su realizovali pripadnici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo s ciljem rasvjetljavanja i dokumentovanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.

Iz policije su naveli da nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe i trgovine drogom na području u nadležnosti Policijske uprave Istočno Sarajevo.

