logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za pravu ljubav nema prepreka: Par se vjenčao u bolnici u Istočnom Sarajevu (Foto)

Za pravu ljubav nema prepreka: Par se vjenčao u bolnici u Istočnom Sarajevu (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Bolnici "Srbija" organizovano vjenčanje, mlada zbog povreda nije mogla izaći

Izvor: Goran Janjić/Srna

U Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu danas je organizovana ceremonija opštinskog vjenčanja zbog toga što mlada, Valentina Prstojević, zbog ranije zadobijenih povreda, nije mogla napustiti bolnicu na dan svog vjenčanja.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Iz ove zdravstvene ustanove saopšteno je da je medicinsko osoblje Bolnice sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući da je njihova misija, osim liječenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.

Oni su mladencima, Valentini i Miroslavu Prstojeviću poželjeli mnogo sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka.

Tagovi

Bolnica Srbija vjenčanje Istočno Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ