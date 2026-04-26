Za pravu ljubav nema prepreka: Par se vjenčao u bolnici u Istočnom Sarajevu (Foto)

U Bolnici "Srbija" organizovano vjenčanje, mlada zbog povreda nije mogla izaći

Izvor: Goran Janjić/Srna

U Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu danas je organizovana ceremonija opštinskog vjenčanja zbog toga što mlada, Valentina Prstojević, zbog ranije zadobijenih povreda, nije mogla napustiti bolnicu na dan svog vjenčanja.

Iz ove zdravstvene ustanove saopšteno je da je medicinsko osoblje Bolnice sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući da je njihova misija, osim liječenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.

Oni su mladencima, Valentini i Miroslavu Prstojeviću poželjeli mnogo sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka.