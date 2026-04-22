Hit snimak takmičara koji je "zabagovao" u Slagalici: Odnio pobjedu, a u ovoj igri 6 puta dao isti odgovor (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Posljednje izdanje kviza "Slagalica" bilo je i najzanimljivije zbog "greške" za koju je pobjednik duela imao i objašnjenje

Takmičar u Slagalici šest puta dao isti odgovor Izvor: RTS / Printscreen

Kviz TV Slagalica je najdugovječniji i najvoljeniji kviz u Srbiji. Kultne igre su omiljene ne samo "plavim i crvenim" takmičarima, već i svima koji kraj malih ekrana rješavaju matematičke zadatke ili traže najdužu riječ.

Iako nam se čini da bismo "iz prve" riješili Asocijaciju ili se nerviramo kada takmičar ne zna odgovor na pitanje u igri "Ko zna zna", stvari izgledaju potpuno drugačije kada ste u studiju.

To je bio slučaj i sa pobjednikom večerašnje emisije, Leonom Filipom Barićem iz Orahovca, koji će, uprkos pobjedi (253:188) i plasmanu u finale, ostati upamćen po onome što je uradio u igri "Skočko".

On je čak 6 puta u ovoj igri dao isti - netačan - odgovor.

Takmičar zabagovao u Slagalici
Izvor: RTS

Nakon emisije je objasnio i zašto:

"Znate kako, Skočko i Moj broj su igre koje i kada gledam kod kuće ne rješavam, ne gledam. Bio sam loš i u prvoj igri. Drugačije je ovdje pod reflektorima, nego kod kuće. Očekivao sam da ću ipak ispasti jer sam loše odigrao, protivnik je bio odličan, odlučile su nijanse. Razlika je veća nego što treba, ja sam iz petnih žila izvukao pobjedu. Zadovoljan sam globalno, ali nisam zadovoljan nekim svojim partijama. Možda ostane strategija"

