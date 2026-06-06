Upozorenje UIO BiH: Gradiška bi od utorka mogla ostati bez ijednog graničnog prelaza za robu

Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorava da bi područje Gradiške od utorka, 9. juna 2026. dočekalo potpunu blokadu ukoliko se potpiše novi ugovor s Hrvatskom bez usvojenog Pravilnika.

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) uputila je upozorenje uoči najavljenog potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Iz Uprave ističu da postoji realna opasnost da područje Gradiške ostane bez funkcionalnih prelaza ukoliko ugovor bude potpisan, a Upravni odbor UIO prethodno ne usvoji neophodni Pravilnik.

Kako je naglašeno, ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor, od utorka, 9. juna 2026. godine, na sjeveru BiH, tačnije na području Gradiške, u funkciji ne bi bio nijedan granični prelaz za međunarodni promet robe.

"Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati nijedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor (tzv. BIP)", upozorili su iz UIO BiH.

UIO je usmeno obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan novi Ugovor o graničnim prelazima, a prema najavama, potpisnici bi trebali biti predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Iz UIO striktno naglašavaju da prije početka primjene ovog međunarodnog dokumenta moraju biti stvorene sve organizacione i administrativne pretpostavke. U suprotnom, nastupiće ozbiljni problemi u funkcionisanju prometa, sa teškim posljedicama po privredu, prevoznike i građane s obje strane granice.

Stari most u sanaciji, novi bez carinskog referata

Trenutna situacija na terenu dodatno komplikuje problem zbog sljedećih činjenica:

Postojeći (stari) granični prelaz Gradiška ne može nastaviti s radom zbog daljnje sanacije mosta preko rijeke Save. Usljed oštećenja ovog mosta, na njemu je već ranije obustavljen međunarodni promet robe.

Novi granični prelaz ne može funkcionisati u skladu s odredbama novog ugovora. Razlog leži u tome što u važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji UIO još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica pod nazivom Carinski referat Gradiška Novi most.

Kako bi obezbijedila kontinuitet rada nakon zatvaranja starog mosta, UIO je ranije donijela privremenu odluku kojom je Carinski referat od 19. maja 2026. godine premješten na lokaciju novog mosta na period od tri mjeseca. Međutim, stupanje na snagu novog ugovora zakonski zahtijeva postojanje trajne i zvanične organizacione jedinice. To je ostvarivo isključivo kroz izmjene i dopune Pravilnika koje mora usvojiti Upravni odbor UIO, što se još uvijek nije desilo.

Traži se produženje starog sporazuma

Zbog realne opasnosti od potpune blokada prelaza u utorak, UIO BiH je već reagovala prema privrednicima.

Upoznate privredne komore: Poslovna zajednica je posredstvom privrednih komora blagovremeno informisana o potencijalnim poteškoćama u odvijanju međunarodnog prometa robe kako bi se umanjile direktne štete.

Apel nadležnima: UIO apeluje na sve nadležne institucije u BiH da se, do stvaranja neophodnih uslova i usvajanja Pravilnika, nastavi postupati u skladu sa trenutno važećim Sporazumom o graničnim prelazima između dvije zemlje.

Iz Uprave zaključuju da je ključno obezbijediti nesmetan kontinuitet prometa sve dok se ne završi sanacija oštećenog starog mosta i dok Upravni odbor zvanično ne uspostavi Carinski referat na novom mostu.