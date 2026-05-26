logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobre vijesti pred ljetnu sezonu: Granični prelaz Imotica - Duži otvara se za međunarodni saobraćaj

Dobre vijesti pred ljetnu sezonu: Granični prelaz Imotica - Duži otvara se za međunarodni saobraćaj

Autor Haris Krhalić
0

Od 1. juna 2026. godine omogućava se međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza Imotica - Duži. Odluka važi tri mjeseca, a produžen je privremeni status i za druge prelaze.

granica BiH Izvor: Shutterstock

Mješovita komisija za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima donijela je odluku koja će značajno olakšati putovanja i smanjiti gužve tokom predstojećih ljetnih mjeseci.

Od 1. juna 2026. godine omogućava se međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza za pogranični promet Imotica - Duži.

Ova odluka zvanično je usvojena na sjednici Mješovite komisije održanoj 19. maja 2026. godine. Kako je saopšteno, status međunarodnog prelaza za ovaj pogranični punkt odobren je na period od tri mjeseca, odnosno do održavanja naredne sjednice komisije na kojoj će se ponovo evaluirati stanje na terenu.

Na istoj sjednici donesene su odluke koje će dodatno obradovati vozače i turiste, jer je produženo dosadašnje pravilo o međunarodnom prometu putnika za još dva frekventna pogranična prelaza.

Naredna tri mjeseca (takođe do nove sjednice komisije) za međunarodni saobraćaj ostaju otvoreni:

  • Slano - Orahov Do
  • Gabela Polje - Gabela

Možda će vas zanimati

Tagovi

granični prelaz Hrvatska BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ