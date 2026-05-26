Novi slučaj hantavirusa u Španiji: Zaražen još jedan putnik sa kruzera

Špansko Ministarstvo zdravlja potvrdilo je novi slučaj hantavirusa kod putnika evakuisanog sa kruzera "Hondius", gdje je prethodno izbila epidemija.

Izvor: AP

Špansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je kod jednog španskog državljanina, koji je evakuisan sa broda MV ''Hondius'', gdje je izbila epidemija hantavirusa, potvrđeno prisustvo virusa.

Španske vlasti su navele da je pacijent bio bliski kontakt, identifikovan kroz epidemiološki nadzor pokrenut nakon prvobitnog otkrivanja zaraze na kruzeru.

"Pogođena osoba je bila pod kliničkim nadzorom i u izolaciji od prijema, u skladu sa protokolima koje je utvrdio Sistem za rano upozoravanje i brzi odgovor (SIAPR)", navelo je špansko Ministarstvo zdravlja u saopštenju za javnost, prenosi El Pais.

Kako je precizirano, pacijent, koji je asimptomatski, dijagnostikovan je tokom rutinskih pregleda sprovedenih kod 13 putnika i jednog člana posade koji su stigli 10. maja nakon iskrcavanja sa kruzera Hondius na Tenerifeu i prebačeni su u bolnicu Gomez Ulja u Madridu, gdje su ostali u izolaciji kako bi završili karantin.

Dan nakon što je 14 Španaca sa broda ''Hondius'' stiglo u madridsku bolnicu, jedan od njih je bio pozitivan na testu.

Ovaj pacijent je pokazivao blage simptome i oporavlja se, prema izvorima iz španskog Ministarstva zdravlja.Ostali putnici su bili negativni na testu do danas, kada je još jedan bio pozitivan, a period inkubacije za ovaj virus varira od jedne do šest nedjelja, navodi El Pais.

