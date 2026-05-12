Institut za javno zdravstvo: U Republici Srpskoj nema mišije groznice

U Republici Srpskoj nema registrovanih slučajeva mišije groznice, koju izaziva hantavirus, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Iz Instituta navode da nema razloga za paniku, nakon vijesti o smrtnim slučajevima povezanim sa hantavirusom na kruzeru u Južnoj Americi.

U Republici Srpskoj u prošloj godini registrovana su tri slučaja mišije groznice, 2024. dva, dok je 2023. godine registrovano 14 slučajeva. Iz Instituta navode da hantavirusi predstavljaju grupu virusa koje prenose glodari, koji su rezervoar ovog virusa u prirodi.

LJudi se mogu zaraziti u kontaktu sa izlučevinama zaraženih glodara i u slučaju udisanja prašine kontaminirane česticama urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara.

"Andes virus, pronađen u Južnoj Americi, trenutno je jedini hantavirus za koji je poznato da postoji mogućnost interhumanog prenosa - s čovjeka na čovjeka u situacijama bliskog i prolongiranog kontakta", navode iz Instituta.

Klinički oblici bolesti koji se najčešće javljaju u Evropi i Aziji su mišija groznica, zarazna bolest koju karakteriše groznica, sklonost krvarenju i problemi sa bubrezima.

Jedan od najčešćih oblika bolesti je i hantavirusni kardiopulmonalni sindrom koji utiče na srce i pluća, što dovodi do problema sa disanjem i srcem. Ovaj oblik uglavnom se javlja na području Amerike.

Iz Instituta za javno zdravstvo ističu da je za sprečavanje prenosa ovog virusa važna kontrola brojnosti populacije glodara, kao i dezinfekcija i deratizacija.

Iz Instituta naglašavaju važnost održavanje adekvatne higijene u domaćinstvima, dvorištima, poljoprivrednim područjima - uklanjanje otpada, korištenje kanti za otpad sa zatvorenim poklopcima.

Pri čišćenju potencijalno kontaminiranih područja, iz Instituta ističu, da je potrebno koristiti ličnu zaštitnu opremu i vlažne načine čišćenja, bez podizanja prašine.