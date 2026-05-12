logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Institut za javno zdravstvo: U Republici Srpskoj nema mišije groznice

Institut za javno zdravstvo: U Republici Srpskoj nema mišije groznice

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Iz Instituta za javno zdravstvo RS saopšteno da nema registrovanih slučajeva mišije groznice.

hantavirus Izvor: Shutterstock

U Republici Srpskoj nema registrovanih slučajeva mišije groznice, koju izaziva hantavirus, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravstvo Srpske.

Iz Instituta navode da nema razloga za paniku, nakon vijesti o smrtnim slučajevima povezanim sa hantavirusom na kruzeru u Južnoj Americi.

U Republici Srpskoj u prošloj godini registrovana su tri slučaja mišije groznice, 2024. dva, dok je 2023. godine registrovano 14 slučajeva. Iz Instituta navode da hantavirusi predstavljaju grupu virusa koje prenose glodari, koji su rezervoar ovog virusa u prirodi.

LJudi se mogu zaraziti u kontaktu sa izlučevinama zaraženih glodara i u slučaju udisanja prašine kontaminirane česticama urina, izmeta ili pljuvačke zaraženih glodara.

"Andes virus, pronađen u Južnoj Americi, trenutno je jedini hantavirus za koji je poznato da postoji mogućnost interhumanog prenosa - s čovjeka na čovjeka u situacijama bliskog i prolongiranog kontakta", navode iz Instituta.

Klinički oblici bolesti koji se najčešće javljaju u Evropi i Aziji su mišija groznica, zarazna bolest koju karakteriše groznica, sklonost krvarenju i problemi sa bubrezima.

Jedan od najčešćih oblika bolesti je i hantavirusni kardiopulmonalni sindrom koji utiče na srce i pluća, što dovodi do problema sa disanjem i srcem. Ovaj oblik uglavnom se javlja na području Amerike.

Iz Instituta za javno zdravstvo ističu da je za sprečavanje prenosa ovog virusa važna kontrola brojnosti populacije glodara, kao i dezinfekcija i deratizacija.

Iz Instituta naglašavaju važnost održavanje adekvatne higijene u domaćinstvima, dvorištima, poljoprivrednim područjima - uklanjanje otpada, korištenje kanti za otpad sa zatvorenim poklopcima.

Pri čišćenju potencijalno kontaminiranih područja, iz Instituta ističu, da je potrebno koristiti ličnu zaštitnu opremu i vlažne načine čišćenja, bez podizanja prašine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hantavirus mišja groznica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ