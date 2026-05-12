logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Makron se hitno oglasio o hantavirusu u Francuskoj: Prate se 22 osobe nakon evakuacije sa luksuznog kruzera

Makron se hitno oglasio o hantavirusu u Francuskoj: Prate se 22 osobe nakon evakuacije sa luksuznog kruzera

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Emanuel Makron otkrio kakvo je stanje u Francuskoj po pitanju hantavirusa.

U Francuskoj se prate 22 osobe zbog hantavirusa Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial /AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron oglasio se o hantavirusu i stanju u Francuskoj. U ovoj državi se prate 22 osobe zbog kontakta sa nekim od zaraženih sa luksuznog kruzera "MV Hondius" koji je evakuisan minulog vikenda na Tenerifima. Stručnjaci prate sve zaražene i sumnjive osobe zbog "treće generacije" inkubacije, dok je Makron naveo da je situacija pod kontrolom u Francuskoj, prenosi "Skaj Njuz".

"Vlada Francuske je donijela dobre odluke, situacija je pod kontrolom. Francuska je preduzela ekstreman i rigorozan protokol", izjavio je Makron tokom posjete Keniji na Samitu "Naprijed Afrika".

Preminuli na kruzeru su bračni par iz Holandije - muškarac (70) koji je umro na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69) koja je preminula na aerodromu O. R. Tambo u Johanesburgu u Južnoj Africi - dok je treća žrtva muškarac iz Njemačke koji je preminuo 2. maja. Ubrzo je saopšteno da je hantavirusom zaražen i državljanin (69) Velike Britanije 27. aprila.

Potom se oglasila i Švajcarska koja je saopštila da je zaražen jedan njen državljanin i on se nalazi na liječenju u bolnici u Cirihu u posebnoj izolaciji. Po javnost je nizak rizik od većeg širenja zaraze. Međutim, svi putnici su pod strogim nadzorom, i SZO je saopštio ranije da situacija nije za poređenje sa početkom pandemije koronavirusa.

Koji su simptomi hantavirusa?

Hantavirus se širi kada čestice urina i izmeta glodara zagade vazduh. Prema navodima stručnjaka iz SZO, virus se u vrlo rijetkim slučajevima širi ljudskim kontaktom, odnosno zahtijeva blizak kontakt (putem krvi i tjelesnih tečnosti).

Simptomi su slični gripu. Oni mogu da dovedu do srčane i plućne insuficijencije, a oko 40 odsto slučajeva se završava smrću.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hantavirus Emanuel Makron Francuska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ