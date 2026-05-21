logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prihvaćeno da granični prelazi Izačić i Svilaj budu prelazi prve kategorije

Prihvaćeno da granični prelazi Izačić i Svilaj budu prelazi prve kategorije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, koji će ojačati saradnju dvije zemlje, te obezbijediti uslove za lakši prelazak granice i za efikasan sistem kontrole.

Izačić i Svilaj granični prelazi prve kategorije Izvor: FENA

Predloženim ugovorom definisano je šest graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i robe koja, u skladu sa mjerodavnim zakonodavstvima ugovornih stranaka, podliježe inspekcijskim kontrolama i nadzoru, te 17 graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i robe.

Definisano je i pet graničnih prelaza za međunarodni željeznički promet putnika i robe, te 20 graničnih prelaza za međunarodni putni promet putnika i 10 stalnih graničnih prelaza za pogranični promet, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Usvojeni dokument Ministarstvo bezbjednosti dostaviće Predsjedništvu BiH u dalju proceduru odlučivanja, uz prijedlog da se za potpisnicu odredi predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto.

Ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima previđa njegovu privremenu primjena od datuma potpisivanja.

Iz Savjeta ministara podsjećaju da su pregovori za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima započeli krajem 2025. godine, a pozitivno su okončani krajem februara ove godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

granični prelaz Savjet ministara BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ