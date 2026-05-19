logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UIO BiH demantuje Krnjića: Pojasnili inspekcijski nadzor i razlike među graničnim prelazima

UIO BiH demantuje Krnjića: Pojasnili inspekcijski nadzor i razlike među graničnim prelazima

Autor Dušan Volaš
0

Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da su netačne informacije člana Upravnog odbora UIO Zijada Krnjića da su granični prelazi prve kategorije Brod, Izačić i Šamac.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tvrde da između BiH i Hrvatske postoje samo dva granična prelaza sa potpunim inspekcijskim nadzorom - Gradiška i Bijača.

"Kamioni sa robom koja zahtijeva potpuni inspekcijski nadzor, iz BiH u Hrvatsku to jest u EU, kao i iz EU u BiH, mogu ući isključivo na jedan od ova dva granična prelaza", saopšteno je iz UIO.

Potpuni inspekcijski nadzor podrazumijeva da odrđena roba koja prelazi granični prelaz mora dobiti potvrde veterinarske inspekcije, fitosanitarno-poljoprivredne inspekcije, sanitarne inspekcije i tržne inspekcije, navodi se u saopštenju.

"Ovo je u BiH moguće isključivo na dva granična prelaza - Gradiška i Bijača, odnosno od danas zbog novonastale situacije i prekida saobraćaja na prelazu Gradiška to više nije moguće na cijelom području sjverozapadne granice BiH sa EU", ističe se u saopštenju.

Iz UIO napominju da su na ovakav način mnogi privrednici iz cijele BiH dovedeni u veoma težak položaj i znatno veće troškove, uz gubitak vremena za dugotrajni transport robe.

Podsjećamo, Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara donijelo je rješenje o preusmjeravanju saobraćaja na novi most u Gradišci.

Granični prelaz Gradiška zatvoren je za sva vozila zbog urušavanja pješačkog prelaza na nadvožnjaku međudržavnog mosta na Savi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ