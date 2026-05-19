Uhapšene dvije osobe: Prijedorska policija pronašla kokain i stabljike indijske konoplje (FOTO)

Policijski službenici Policijska uprava Prijedor uhapsili su 18. maja 2026. godine R.B. iz Prijedor zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: PU Prijedor

Kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, ukupne bruto mase 18,9 grama, kao i digitalna vaga.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv R.B. će Okružno javno tužilaštvo Prijedor biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Izvor: PU Prijedor

U odvojenim aktivnostima tokom protekle sedmice, policija je uhapsila i R.K. iz Prijedora, kod kojeg je pronađeno i oduzeto sedam stabljika koje asociraju na indijsku konoplju, kao i manja količina biljne materije koja izgledom podsjeća na marihuanu.

Zbog sumnje da je počinio isto krivično djelo, protiv osumnjičenog R.K. nadležnom tužilaštvu takođe će biti dostavljen izvještaj.

(Mondo)