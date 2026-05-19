Prevaranti vrebaju usamljene: MUP RS upozorava na „ljubavne“ prevare

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane na sve učestalije „ljubavne prevare“, koje predstavljaju jedan od najčešćih oblika internet manipulacije i finansijskih prevara.

Iz MUP-a RS apelovali su na građane, posebno na starije osobe koje su najčešće mete prevaranata, da budu dodatno oprezni prilikom komunikacije putem interneta i da ne dijele lične niti finansijske podatke sa nepoznatim osobama.

Kako navode, prevaranti najčešće kreiraju lažne profile na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje, ciljajući usamljene osobe, naročito starije od 60 godina.

Nakon što steknu povjerenje žrtve, prevaranti vrlo brzo iskazuju emocije i ljubav, a potom počinju tražiti novac pod različitim izgovorima. Istovremeno izbjegavaju video pozive i svaki oblik direktnog susreta, što je jedan od ključnih znakova upozorenja.

Iz MUP-a RS pozvali su građane da prijave sumnjive kontakte i budu oprezni kako ne bi postali žrtve internet prevara.

