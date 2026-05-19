Prevaranti vrebaju usamljene: MUP RS upozorava na „ljubavne“ prevare

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane na sve učestalije „ljubavne prevare“, koje predstavljaju jedan od najčešćih oblika internet manipulacije i finansijskih prevara.

Izvor: Shutterstock

Iz MUP-a RS apelovali su na građane, posebno na starije osobe koje su najčešće mete prevaranata, da budu dodatno oprezni prilikom komunikacije putem interneta i da ne dijele lične niti finansijske podatke sa nepoznatim osobama.

Kako navode, prevaranti najčešće kreiraju lažne profile na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje, ciljajući usamljene osobe, naročito starije od 60 godina.

Nakon što steknu povjerenje žrtve, prevaranti vrlo brzo iskazuju emocije i ljubav, a potom počinju tražiti novac pod različitim izgovorima. Istovremeno izbjegavaju video pozive i svaki oblik direktnog susreta, što je jedan od ključnih znakova upozorenja.

Iz MUP-a RS pozvali su građane da prijave sumnjive kontakte i budu oprezni kako ne bi postali žrtve internet prevara.

(Mondo.ba)