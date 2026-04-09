Mislio da ulaže u kriptovalute: Muškarac iz Zagorja prevaren za 125.000 evra

Autor Dragana Božić
0

Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja još je jedna žrtva prevare preko interneta jer je izgubio 125.000 evra tako što je uplaćivao novac prema uputstvima takozvanog brokera koji je nudio usluge ulaganja u kriptovalute.

Muškarac iz Zagorja prevaren za 125.000 evra Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac je putem društvene mreže kontaktirao osobu koja je nudila ulaganje u kriptovalute i nekoliko puta je uplatio novac, nakon čega mu je prikazana navodna velika dobit.

Uvidom u svoj račun shvatio je da su sredstva prebacivana sa njegovog žiro računa, a ne stvarno zarađena, saopšteno je iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

U toku je kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinilaca i slijedi podnošenje krivične prijave zbog internet prevare.

Iz policije su apelovali da građani ne dijele lične i bankovne podatke sa nepoznatim licima niti da instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. 

(Srna)

