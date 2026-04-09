Mislio da ulaže u kriptovalute: Muškarac iz Zagorja prevaren za 125.000 evra

Sedamdesetosmogodišnji muškarac iz Zagorja još je jedna žrtva prevare preko interneta jer je izgubio 125.000 evra tako što je uplaćivao novac prema uputstvima takozvanog brokera koji je nudio usluge ulaganja u kriptovalute.

Muškarac je putem društvene mreže kontaktirao osobu koja je nudila ulaganje u kriptovalute i nekoliko puta je uplatio novac, nakon čega mu je prikazana navodna velika dobit.

Uvidom u svoj račun shvatio je da su sredstva prebacivana sa njegovog žiro računa, a ne stvarno zarađena, saopšteno je iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

U toku je kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinilaca i slijedi podnošenje krivične prijave zbog internet prevare.

Iz policije su apelovali da građani ne dijele lične i bankovne podatke sa nepoznatim licima niti da instaliraju aplikacije prema njihovim uputama.

(Srna)