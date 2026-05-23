logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radovi u Novoseliji: Počelo sedmodnevno čišćenje taložnica u krugu Fabrike vode

Radovi u Novoseliji: Počelo sedmodnevno čišćenje taložnica u krugu Fabrike vode

Autor Haris Krhalić
0

Iz banjalučkog Vodovoda najavljuju sedmodnevno čišćenje infiltracionih taložnica u Novoseliji.

čišćenje taložnica banjaluka Izvor: Grad Banja Luka

Iz banjalučkog preduzeća „Vodovod“ saopšteno je da danas počinje redovno čišćenje infiltracionih taložnica u krugu Fabrike vode u Novoseliji, a predviđeno je da kompletni radovi traju narednih sedam dana.

Prošle godine su očišćena tri infiltraciona bazena, dok su ovim planom obuhvaćena sljedeća dva. Prema zvaničnim projekcijama i količini vode kojom preduzeće trenutno raspolaže, stanovnici grada koji se vodom snabdijevaju s rezervoara Kočićev vijenac i Ristin gaj ne bi trebalo da ostanu bez vode tokom ovog procesa.

Iz nadležnog preduzeća ipak napominju da su, ukoliko dođe do eventualnih kratkotrajnih prekida, potrošači zamoljeni za malo strpljenja. Konačni rezultat ovog tehničkog zahvata biće značajno povećan kapacitet kompletnog bunarskog sistema, što će biti od izuzetne važnosti i posebno doći do izražaja tokom predstojećih ljetnih mjeseci.

Infiltracione taložnice na infiltracionim poljima inače predstavljaju sastavni dio banjalučkog bunarskog sistema koji je u funkciji još od 1941. godine. U ovom procesu koristi se sirova voda rijeke Vrbas kojom se pune pomenute taložnice, a koje potom služe za vještačko obogaćivanje tla vodom, odnosno takozvano “kvašenje”, kako ne bi dolazilo do presušivanja bunara.

Ovi radovi na održavanju vrše se periodično, isključivo prema unaprijed utvrđenom planu i strogo definisanim ISO standardizovanim procedurama čišćenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

novoselija vodovod Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ