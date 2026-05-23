Radovi u Novoseliji: Počelo sedmodnevno čišćenje taložnica u krugu Fabrike vode

Izvor: Grad Banja Luka

Iz banjalučkog preduzeća „Vodovod“ saopšteno je da danas počinje redovno čišćenje infiltracionih taložnica u krugu Fabrike vode u Novoseliji, a predviđeno je da kompletni radovi traju narednih sedam dana.

Prošle godine su očišćena tri infiltraciona bazena, dok su ovim planom obuhvaćena sljedeća dva. Prema zvaničnim projekcijama i količini vode kojom preduzeće trenutno raspolaže, stanovnici grada koji se vodom snabdijevaju s rezervoara Kočićev vijenac i Ristin gaj ne bi trebalo da ostanu bez vode tokom ovog procesa.

Iz nadležnog preduzeća ipak napominju da su, ukoliko dođe do eventualnih kratkotrajnih prekida, potrošači zamoljeni za malo strpljenja. Konačni rezultat ovog tehničkog zahvata biće značajno povećan kapacitet kompletnog bunarskog sistema, što će biti od izuzetne važnosti i posebno doći do izražaja tokom predstojećih ljetnih mjeseci.

Infiltracione taložnice na infiltracionim poljima inače predstavljaju sastavni dio banjalučkog bunarskog sistema koji je u funkciji još od 1941. godine. U ovom procesu koristi se sirova voda rijeke Vrbas kojom se pune pomenute taložnice, a koje potom služe za vještačko obogaćivanje tla vodom, odnosno takozvano “kvašenje”, kako ne bi dolazilo do presušivanja bunara.

Ovi radovi na održavanju vrše se periodično, isključivo prema unaprijed utvrđenom planu i strogo definisanim ISO standardizovanim procedurama čišćenja.