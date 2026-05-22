Djevojka povrijeđena tokom slavlja maturanata: Troje uhapšeno zbog pirotehnike

Splitska policija uhapsila je tri lica zbog upotrebe pirotehničkih sredstava tokom slavlja maturanata od kojih je povrijeđena 18-godišnjakinja.

"Od dvije osobe oduzeli smo 17 pirotehničkih sredstava i uhapsili ih, a još jedna je uhapšena zbog aktiviranja pirotehničkih sredstava", navodi se u policijskom saopštenju.

Splitski maturanti danas su se okupili i zabavljali na Rivi, a potom su šetnjom zapadnom obalom otišli u Park Zvončac, gdje će njihova zabava trajati do 20.00 časova.

Grad Split prvi put je organizovao slavlje maturanata na završetku srednjoškolskog obrazovanja, prenosi portal "Indeks".

