Janez Janša ponovo mandatar: Slovenija dobija novu vladu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predsjednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša izabran je danas za mandatara za sastav nove vlade Slovenije.

janez janša Izvor: Shutterstock

Za Janšu je u Skupštini glasao 51 poslanik, a 36 je bilo protiv.

"Danas je napravljen važan korak ka uspešnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala vam i neće biti nikakvih ustupaka", poručio je Janša nakon što je položio zakletvu.

U roku od 15 dana Janša treba da predloži Skupštini kandidate za ministre, a u skladu sa izmjenama zakona, Vlada će imati 14 ministarstava, prenosi RTV Slovenija.

Janšina četvrta vlada, ako bude imenovan ministarski tim, naslijediće odlazeću vladu Roberta Goloba, koja, uprkos pobjedi na martovskim izborima, ponovo nije uspjela da formira koaliciju. 

(Srna)

