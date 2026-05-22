Akcija „Trio“: Trojac iz Brčkog pao zbog 14 krivičnih djela

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Brčanska policija uhapsila je tri lica iz ovog grada zbog sumnje da su počinila 14 krivičnih djela, među kojima su razbojništvo, nanošenje teških povreda i više krađa.

Hapšenja su izvršena u okviru operativne akcije "Trio" koja je realizovana s ciljem suzbijanja imovinskog kriminaliteta na području distrikta.

Uhapšena trojka osumnjičena je za jedno razbojništvo i nanošenje teških povreda, 10 teških krađa, od kojih četiri u pokušaju, kao i za jednu krađu i oštećenje tuđe stvari, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Tokom pretresa policija je pronašla i privremeno oduzela dio predmeta koji su ukradeni u ovim krivičnim djelima.

Policijski službenici su tokom maja intenzivirali rad na terenu nakon što je u užem gradskom području zabilježen povećan broj teških krađa i krađa od nepoznatih izvršilaca.

Nakon kriminalističke obrade, policija će protiv osumnjičenih proslijediti izvještaj Tužilaštvu Brčko distrikta.

(Srna)

