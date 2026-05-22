Novi preokret u Epstin slučaju: Otkrivena tri nova imena u istrazi, progovorila njegova pomoćnica

Istraga o mreži Džefrija Epstina dobila je novi zamah nakon što je njegova dugogodišnja pomoćnica Sara Kelen tokom saslušanja iza zatvorenih vrata otkrila tri nova imena povezana sa ovim slučajem.

Džejms Komer, predsedavajući Nadzornog odbora Predstavničkog doma, označio je ove informacije kao preokret u istrazi i najavio skoro objavljivanje transkripta.

Uprkos ranijim sumnjama i optužbama da je učestvovala u regrutovanju žrtava, Kelen je pred istražiteljima odbacila krivicu.

Ona tvrdi da nije bila saučesnik, već žrtva Epstinovog se**ualnog i psihičkog zlostavljanja, što je stav koji je nakon saslušanja podržao i sam Komer, kritikujući usput Ministarstvo pravde zbog kasnog reagovanja i lošeg vođenja slučaja.

S druge strane, demokratski zastupnik Radža Krishnamorti smatra da saslušanje nije dalo sve odgovore, zbog čega bi Kelen mogla biti ponovo pozvana. Prema izvorima CNN, ona je detaljno opisala ličnu traumu, ali je izbegavala da govori o zlostavljanju drugih osoba.

Takođe je navela da nema saznanja o neprimerenom ponašanju Donalda Trampa, potvrdivši tek da su on i Epstin nekada bili u bliskim odnosima.

"Nova imena, to je ono što smo čekali. Danas sam optimističniji nego što sam bio dugo vremena. Svaki put kada nekoga privedemo, pojavljuje se više dokaza da je vlada izneverila žrtve. To je očigledno", rekao je Komer.