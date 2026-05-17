logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuska širi istragu o Epstinu: Desetak novih žrtava javilo se tužilaštvu

Francuska širi istragu o Epstinu: Desetak novih žrtava javilo se tužilaštvu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tužilac u Parizu Lor Bekuo rekla je da se u slučaju osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina javilo desetak novih žrtava.

Nove žrtve Epstina se javile tužilaštvu Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

"Nijedna od osoba koje bi mogle biti obuhvaćene istragom do sada nije saslušana", rekla je Bekuova, prenosi televizija BfM.

Ona je dodala da je određeni broj njih u inostranstvu, pa su istražitelji pokušali da zakažu sastanke da dođu u Pariz kada im bude odgovaralo.

Istražitelji su pretraživali takozvane Epstinove dosijee i analizirali sva imena koja su pomenule navodne žrtve.

"Takođe smo ponovo izvukli Epstinove računare, njegove telefonske zapise, adresare", rekla je Bekuova i dodala da će njen tim podnositi zahtjeve za međunarodnu pomoć.

Parisko tužilaštvo otvorilo je opsežnu istragu zbog trgovine ljudima nakon što su američke vlasti objavile više hiljada dokumenata koji su pripadali Epstinu, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine, prenosi AFP.

Francusko Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o trgovini ljudima nakon što je u januaru objavilo najnoviji zbir dokumenata iz istrage o Epstinu.

Epstin je umro u zatvoru dok se suočavao sa optužbama za trgovinu maloljetnim djevojkama radi pružanja seksualnih usluga.

Francuske sudije nastoje da istraže moguće prekršaje počinjene u Francuskoj ili one u koje su umiješani francuski počinioci koji su pomogli Epstinu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džefri Epstin Francuska istraga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ