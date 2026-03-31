logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snima se serija o Džefriju Epstinu: Razotkrivanje monstruma na malim ekranima, oskarovka već prihvatila ulogu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Snima se serija o Džefriju Epstinu, čoveku čiji su stravični zločini i mreža se*sualne eksploatacije šokirali čitavu planetu, a ovaj ambiciozni projekat već je privukao najveća holivudska imena.

Počinje snimanje serije o Džefriju Epstinu Izvor: Youtube/APT/printscreen

Televizijsku adaptaciju jedne od najmračnijih priča moderne istorije razvija Sony Pictures Television.

Iako su o Džefriju Epstinu do sada snimani isključivo dokumentarci, ovo će biti prva igrana serija koja će pokušati da odgonetne kako je Epstin godinama upravljao mrežom trgovine ljudima, povezanom sa najmoćnijim pojedincima širom svijeta.

Glavna zvijezda serije biće proslavljena oskarovka Lora Dern, kojoj je poverena uloga Džuli K. Braun, istraživačke novinarke lista "Majami Herald".

Upravo je Braunova svojim višegodišnjim, upornim radom vratila fokus javnosti na Epstina u trenucima kada je izgledalo da će se on trajno izvući.

Serija je zasnovana na njenoj kultnoj knjizi "Izopačenje pravde: Priča o Džefriju Epstinu", koja detaljno dokumentuje novinarsku istragu koja je dovela do razotkrivanja sramnog i tajnog sporazuma između Epstina i federalnih tužilaca.

Eksplozivan prikaz lova na monstruma

Iza kamere stoji još jedno moćno ime. Jedan od producenata biće čuveni reditelj Adam Mekej, poznat po hitovima kao što su "The Big Short" i "Succession", što garantuje oštar, inteligentan i beskompromisan pristup temi.

Fokus priče biće na nadljudskim naporima Braunove da identifikuje 80 žrtava se*ksualnog zlostavljanja, ohrabri ih da progovore uprkos Epstinovim pretnjama i dobrinese hapšenju predatora i njegove saradnice Gilsejn Maksvel.

Iako Sony Pictures trenutno traži platformu za emitovanje, interesovanje je ogromno. Serija obećava "eksplozivan prikaz" ne samo zločina, već i korumpiranog sistema koji je omogućio Epstinu da decenijama nesmetano operiše.

Dok su dokumentarni filmovi pružili uvid u činjenice, ova serija će kroz vrhunsku glumu Lore Dern pokušati da dočara psihološku težinu i opasnost sa kojom su se suočavali oni koji su se usudili da sruše imperiju izgrađenu na patnji maloljetnica.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

(Informer, MONDO)

Tagovi

serija Džefri Epstin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA