Nova Netflix serija postala najgledanija, a svi u šoku ko igra glavnu ulogu: Žanr koji nema dobre naslove dobio #1 hit

"Something Very Bad is Going To Happen" ne prestaje da dobija pozitivne kritike, a mnogi kažu da je ovo ostvarenje nešto najbolje što se pojavilo u posljednje vrijeme kada je riječ o horor žanru, s obzirom da je poznato da nema mnogo naslova koji su na "nivou".

Mini serija "Something Very Bad is Going To Happen" debitovala je 26. marta na Netfliksu, a iako isprva nije bilo nikakvih očekivanja s obzirom da je riječ o psihološkom hororu, nije trebalo mnogo da publika potpuno promijeni mišljenje i istakne novo ostvarenje kao jedno od najprijatnijih iznenađenja.

Interesantno je da je jedna od glavnih uloga pripala bivšoj djevojci Leonarda Dikaprija, Kamili Morone, koja je prije ovog debija ostvarila zavidnu karijeru u modelingu, a mnogi su prijatno iznenađeni njenim glumačkim talentom.

Ovako nešto ne čudi ako se uzme u obzir da je odrastala sa jednim od najvećih majstora "zanata", Al Paćinom, sa kojim je njena majka dugo bila u vezi.

O čemu se radi u "Something Very Bad Is Going to Happen"?

Riječ je o psihološkom hororu koji se vrti oko jednog naizgled običnog vjenčanja, ali sve vreme imate osjećaj da će nešto krenuti užasno po zlu.

U centru priče su Rejčel i njen verenik Niki, koji dolaze na njegovo porodično imanje kako bi proveli nedjelju dana pred svadbu. Međutim, od samog početka stvari deluju "off", njegova porodica je čudna, atmosfera je napeta, a kuća deluje kao da krije neke mračne tajne.

Kako se vjenčanje približava, Rejčel počinje da ima sve intenzivnije uznemirujuće vizije i osjećaj da se sprema neka katastrofa. Taj strah nije samo u njenoj glavi, kroz epizode se otkriva da postoji nešto mnogo dublje i opasnije, povezano sa Niki­jevom porodicom i njihovom prošlošću.

Serija se zapravo gradi kao slow-burn horor: više se oslanja na paranoju, neprijatnu atmosferu i psihološki pritisak nego na klasične "jump scare" momente. Kako radnja odmiče, sve ide od čudnog i nelagodnog ka otvoreno jezivom, uz razotkrivanje porodičnih tajni, potencijalne kletve i pitanja sudbine, poput toga da li je Rejčel uopšte sa pravom osobom.

U suštini, ovo nije samo horor o nečemu natprirodnom, već i priča o odnosima, pogrešnim izborima i osjećaju da idete ka nečemu što ne možete da zaustavite, čak i kada znate da će se loše završiti.