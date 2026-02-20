Krimić koji je Netfliks vratio iz mrtvih i kida koliko je dobar: Mnogima prošao ispod "radara", a ima ocjenu 100%

Britanska serija "River" jedan je od naslova koji nije dobio popularnost koju zaslužuju kada se pojavio, ali mu je Netfliks udahnuo novi život i dao priliku da ga šira publika zavoli.

Iako nas je Netfliks posljednjih godina obradovao brojnim novim krimi i triler ostvarenjima, retko koja serija je uspjela da se i nakon prikazivanja zadrži na tronu najgledanijih. Zato je potpuno druga priča sa nekim starijim naslovima koja sada dobijaju drugu šansu, i koji su stekli i veću popularnost nego kada su izvorno bili prikazivani.

Upravo je to slučaj sa britanskom mini-serijom iz 2015. od 6 epizoda, "River", kojoj je Netfliks udahnuo novi život kada su je otkupili od BBC One.

Interesantno je da ova serija ima ocjenu od 100% na Rotten Tomatoes, a kritičari i publika saglasni su da je riječ o ostvarenju koje nije dobila priznanje koje zaslužuje.

O čemu se radi u "River" krimiću?

Serija "River" donosi priču o vrhunskom policijskom inspektoru Džonu Riveru, kog tumači švedski glumac Stelan Skarsgard. Riječ je o briljantnom istražitelju koji ima izuzetnu intuiciju i sposobnost da poveže najsitnije detalje, ali ga istovremeno muče lični demoni i slučajevi koji mu ne daju mira.

River je čovjek koji duboko proživljava svaku istragu — žrtve i zločini ostaju sa njim i kada se radni dan završi. Zbog toga često prelazi granice uobičajenih policijskih metoda, oslanjajući se na sopstvene, nekonvencionalne načine razmišljanja kako bi došao do istine. Dok pokušava da rasvijetli složene zločine, on se istovremeno suočava i sa sopstvenom psihom, krivicom i traumama koje ga progone.

Ova britanska kriminalistička drama nije klasična detektivska priča — ona je istovremeno i emotivna studija lika, priča o gubitku, savjesti i tankoj liniji između razuma i unutrašnjih borbi.

Serija se izdvaja po mračnoj atmosferi, snažnoj glumi i neobičnom pristupu kriminalističkom žanru, zbog čega je mnogi smatraju jednom od kvalitetnijih britanskih produkcija tog tipa.

