Snima se rimejk čuvene serije "Čuvari plaže", svi bruje o glavnom glumcu

Glumac Stiven Amel dobio je glavnu ulogu u novoj verziji serije "Čuvari plaže", u produkciji kuće Fox.

Izvor: YouTube/Baywatch Hd

Američka mreža Fox potvrdila je da se snima rimejk kultne serije "Čuvari plaže". Novo ostvarenje dobiće 12 epizoda, a produkcija startuje ovog proljeća u Los Anđelesu.

U glavnoj ulozi našao se Stiven Amel koji će tumačiti Hobija Bjukenona, opisanog kao "divlje dijete koje smo voljeli u originalnoj seriji, a koje sada ide koracima svog oca, legende Miča".

Priča dobija dodatnu dramu kada mu se na vrata neočekivano pojavi Čarli, kćerka za čije postojanje nije znao, i koja sada želi da postane čuvarka plaže uz svog oca, unoseći emotivnu preokret i novu dinamiku u Hobijev svijet.

Ovako izgleda Stiven Amel:

Izvor: Instagram/stephenamell

Amel je gledaoce već osvojio ulogom Olivera Kvina u superherojskoj seriji "Strijela" ("Arrow"), koju je ponovio i u nekoliko drugih serija, dok se nedavno pojavio i u seriji "Heels" i u dva nastavka filma "Code 8".

Lik Hobija Bjukenona pojavljivao se i u originalnoj seriji "Čuvari plaže" kroz više sezona, prvo u tumačenju Brendona Kola, a zatim Džeremija Džeksona.



Nova verzija obećava da će spojiti nostalgične elemente originala s modernim pristupom i snažnim porodičnim temama, dok Amel predvodi glumačku postavu u ulozi koja bi mogla da postane jedna od njegovih najprepoznatljivijih do danas.

Podsjetimo, originalna serija premijerno je prikazana 1989. godine i trajala je 11 sezona sa skoro 250 epizoda, nakon čega je uslijedio i televizijski film. Na svom vrhuncu "Čuvari plaže" bili su jedna od najgledanijih serija na svijetu, emitovanih u više od 200 zemalja, a serija je inspirisala i kratkotrajni spin‑off "Baywatch Nights", kao i ribut (reboot) film iz 2017. godine.

2017. godine glumac Džeremi Džekson,koji je tumačio Hobija Bjukenona u originalnoj seriji, osuđen je na zatvorsku i uslovnu kaznu, kao i liječenje, zbog incidenta koji se odigrao 2015. godine.

Džekson je tada na ulici, nakon svađe, napao ženu čije ime nije saopšteno i zadao joj ubode nožem u predijelu leđa, noge i ruke, prije nego što je pobjegao.

Glumac će provesti devet mjeseci u zatvoru, čeka ga i pet godina uslovne kazne, a moraće da pohađa i kurs "menadžmenta" bijesa i odvikavanja od alkohola u trajanju od godinu dana.

Ovako je izgledao u seriji "Čuvari plaže":

Izvor: YouTube/Baywatch

Džekson je prije par godina dospio na naslovne strane britanske štampe nakon što je izbačen iz Velikog Brata zbog "pipkanja" jedne od takmičarki. Prije toga je optužen za nasilje u porodici i konzumiranje narkotika.

Prije dvije godine se pojavio u dokumentarcu o čuvenoj seriji i rekao da je "pao nikad niže".

U jednom trenutku se prisjetio interakcije sa svojim ocem na ekranu: "Sjećam se da je Dejvid rekao: 'Da li pušiš travu ili tako nešto?' A ja sam razmišljao kao: 'Isuse, oni misle da pušim travu?' Nikada im nisam mogao reći istinu. Šta bi oni mislili? Kada nisi spavao pet dana i pušiš kristalni met, neko te pogleda u oči i kaže: 'Čovječe, jesi li dobro?' je najgora stvar koja se može dogoditi", rekao je.

"Sigurno sam pao nadole. Život mi je klizio kroz ruke kao pijesak", rekao je glumac.

Pogledajte kako danas izgleda:

