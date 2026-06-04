Trik sa pločicama čini da kupatilo izgleda duplo skuplje i luksuzno, a evo šta treba da uradiite!

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Prilikom renoviranja kupatila male promjene i odluke, mogu učiniti da cijeli prostor izgleda potpuno drugačije. Posebno kada je riječ o izboru keramičkih pločica. Mnogi misle da je za luksuzan izgled kupatila potrebno izdvojiti mnogo novca za skupe materijale i opremu. Međutim, dizajneri enterijera ističu da jedan jednostavan trik sa pločicama može potpuno promijeniti utisak prostora.

Riječ je o korišćenju pločica većeg formata sa što tanjim fugama. Na taj način površina izgleda ujednačenije, prostor djeluje prostranije, a kupatilo dobija moderan i elegantan izgled koji se često viđa u hotelima i luksuznim stanovima.

Još jedan detalj koji doprinosi sofisticiranom utisku jeste odabir fuga u nijansi što sličnijoj boji pločica. Kada se fuge ne ističu, zidovi i pod izgledaju skladnije i vizuelno čistije.

U galeriji ispod pogledajte kako su renovirali staro kupatilo sa minimalno ulaganja!

Vidi opis Dizajnerski trik koji mijenja sve: Kako da vaše kupatilo izgleda skupocjeno i luksuzno uz minimalan budžet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: TikTok/Printscreen/@shemochka17) Br. slika: 13 13 / 13

Stručnjaci savjetuju i da se za manje kupatilo koriste svjetlije nijanse pločica, dok se efekat luksuza može dodatno pojačati postavljanjem istih ili veoma sličnih pločica na pod i zidove.

Ovakva rješenja ne zahtijevaju nužno veći budžet prilikom renoviranja, a mogu učiniti da kupatilo izgleda znatno skuplje i modernije nego što zapravo jeste.