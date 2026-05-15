Vodoinstalateri se kunu u ovaj trik: Fuge ostaju bijele godinama bez ribanja

Vodoinstalateri otkrili jednostavan trik zahvaljujući kom fuge ostaju bijele godinama. Bez skupih hemikalija i napornog ribanja.
- Fuge tamne zbog vlage, sapuna i razvoja buđi.
- Vodoinstalateri koriste hidrofobnu impregnaciju kao zaštitu.
- Zaštitni sloj sprečava upijanje vode i produžava bjelinu fuga.
Čak i uz redovno čišćenje, fuge u kupatilu vremenom potamne. Vlaga, ostaci sapuna i buđ polako rade svoje, a rezultat je uvijek isti - ružne, tamne linije između pločica. Soda bikarbona, hidrogen i ribanje starom četkicom za zube mogu da pomognu, ali samo privremeno. Industrijska sredstva i paročistači takođe daju kratkotrajan efekat, jer ne rješavaju uzrok problema. Ipak, postoji profesionalni trik koji vodoinstalateri koriste i koji pravi veliku razliku.
Bez obzira na to koliko ste pedantni i koliko često i temeljno ribate kupatilo, fuge vremenom mijenjaju boju. Najprije požute, a zatim potamne, a glavni krivci su vlagai naslage sapuna koje prodiru duboko u njihovu strukturu, pa površinsko čišćenje više ne pomaže. Profesionalni vodoinstalateri primjenjuju trik zahvaljujući kom fuge mogu da ostanu čiste godinama.
Trik vodoinstalatera koji mijenja stvar
Rješenje je jednostavno i u isto vrijeme veoma efikasno: hidrofobna impregnacija za mineralne površine (fuge, gips, dekorativni kamen).
Ovaj premaz stvara nevidljiv zaštitni sloj koji sprečava upijanje vode, prljavštine i mrlja. Fuga ostaje suva, a samim tim i čista, bez buđi i tamnjenja. Uz to, zadržava svoju prvobitnu boju mnogo duže.
Važno je naglasiti da impregnacija nije zamjena za epoksidne fuge, koje prirodno ne tamne. Ipak, ona značajno poboljšava otpornost običnih fuga i štiti ih od vlage i razvoja buđi, piše Žena.
Kako se pravilno nanosi
- Ako su fuge već stare, prvo ih temeljno očistite i potpuno osušite.
- Impregnaciju nanesite tankom četkom ili komadićem sunđera.
- Nanesite tri sloja, uz pauzu za sušenje između svakog.
- Nakon toga, voda više neće ulaziti u fuge - kapljice će se zadržavati na površini i kliziti niz pločice.