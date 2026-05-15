Vodoinstalateri otkrili jednostavan trik zahvaljujući kom fuge ostaju bijele godinama. Bez skupih hemikalija i napornog ribanja.

Izvor: Ralf Geithe/Shutterstock

Fuge tamne zbog vlage, sapuna i razvoja buđi.

Vodoinstalateri koriste hidrofobnu impregnaciju kao zaštitu.

Zaštitni sloj sprečava upijanje vode i produžava bjelinu fuga.

Čak i uz redovno čišćenje, fuge u kupatilu vremenom potamne. Vlaga, ostaci sapuna i buđ polako rade svoje, a rezultat je uvijek isti - ružne, tamne linije između pločica. Soda bikarbona, hidrogen i ribanje starom četkicom za zube mogu da pomognu, ali samo privremeno. Industrijska sredstva i paročistači takođe daju kratkotrajan efekat, jer ne rješavaju uzrok problema. Ipak, postoji profesionalni trik koji vodoinstalateri koriste i koji pravi veliku razliku.

Bez obzira na to koliko ste pedantni i koliko često i temeljno ribate kupatilo, fuge vremenom mijenjaju boju. Najprije požute, a zatim potamne, a glavni krivci su vlagai naslage sapuna koje prodiru duboko u njihovu strukturu, pa površinsko čišćenje više ne pomaže. Profesionalni vodoinstalateri primjenjuju trik zahvaljujući kom fuge mogu da ostanu čiste godinama.

Trik vodoinstalatera koji mijenja stvar

Rješenje je jednostavno i u isto vrijeme veoma efikasno: hidrofobna impregnacija za mineralne površine (fuge, gips, dekorativni kamen).

Ovaj premaz stvara nevidljiv zaštitni sloj koji sprečava upijanje vode, prljavštine i mrlja. Fuga ostaje suva, a samim tim i čista, bez buđi i tamnjenja. Uz to, zadržava svoju prvobitnu boju mnogo duže.

Važno je naglasiti da impregnacija nije zamjena za epoksidne fuge, koje prirodno ne tamne. Ipak, ona značajno poboljšava otpornost običnih fuga i štiti ih od vlage i razvoja buđi, piše Žena.

A da li ste vidjeli koje slavine su potpuni hit za 2026. godinu? Pogledajte u našoj galeriji:

Vidi opis Vodoinstalateri se kunu u ovaj trik: Fuge ostaju bijele godinama bez ribanja Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Zidne slavine za kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SashkaB/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Travel Photography 2024/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: jantsarik/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alohayose/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Remberto Nieves/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Kako se pravilno nanosi