Vodoinstalateri se kunu u ovaj trik: Fuge ostaju bijele godinama bez ribanja

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Vodoinstalateri otkrili jednostavan trik zahvaljujući kom fuge ostaju bijele godinama. Bez skupih hemikalija i napornog ribanja.

Kako da fuge ostanu bijele savjeti vodoinstalatera Izvor: Ralf Geithe/Shutterstock

  • Fuge tamne zbog vlage, sapuna i razvoja buđi.
  • Vodoinstalateri koriste hidrofobnu impregnaciju kao zaštitu.
  • Zaštitni sloj sprečava upijanje vode i produžava bjelinu fuga.

Čak i uz redovno čišćenje, fuge u kupatilu vremenom potamne. Vlaga, ostaci sapuna i buđ polako rade svoje, a rezultat je uvijek isti - ružne, tamne linije između pločica. Soda bikarbona, hidrogen i ribanje starom četkicom za zube mogu da pomognu, ali samo privremeno. Industrijska sredstva i paročistači takođe daju kratkotrajan efekat, jer ne rješavaju uzrok problema. Ipak, postoji profesionalni trik koji vodoinstalateri koriste i koji pravi veliku razliku.

Bez obzira na to koliko ste pedantni i koliko često i temeljno ribate kupatilo, fuge vremenom mijenjaju boju. Najprije požute, a zatim potamne, a glavni krivci su vlagai naslage sapuna koje prodiru duboko u njihovu strukturu, pa površinsko čišćenje više ne pomaže. Profesionalni vodoinstalateri primjenjuju trik zahvaljujući kom fuge mogu da ostanu čiste godinama.

Trik vodoinstalatera koji mijenja stvar

Rješenje je jednostavno i u isto vrijeme veoma efikasno: hidrofobna impregnacija za mineralne površine (fuge, gips, dekorativni kamen).

Ovaj premaz stvara nevidljiv zaštitni sloj koji sprečava upijanje vode, prljavštine i mrlja. Fuga ostaje suva, a samim tim i čista, bez buđi i tamnjenja. Uz to, zadržava svoju prvobitnu boju mnogo duže.

Važno je naglasiti da impregnacija nije zamjena za epoksidne fuge, koje prirodno ne tamne. Ipak, ona značajno poboljšava otpornost običnih fuga i štiti ih od vlage i razvoja buđi, piše Žena.

Kako se pravilno nanosi

  • Ako su fuge već stare, prvo ih temeljno očistite i potpuno osušite.
  • Impregnaciju nanesite tankom četkom ili komadićem sunđera.
  • Nanesite tri sloja, uz pauzu za sušenje između svakog.
  • Nakon toga, voda više neće ulaziti u fuge - kapljice će se zadržavati na površini i kliziti niz pločice.

