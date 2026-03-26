Klasične WC šolje odlaze u istoriju: Ono što ih mijenja briše bakterije pritiskom na dugme

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Saznajte zašto WC šolje bez oboda (rimless) postaju novi standard u kupatilima i koje su njihove prednosti i mane.

WC šolje bez oboda kao zamjena za klasične Izvor: C0NAN/Shutterstock

  • Rimless WC šolje nemaju obod i zato se lakše čiste i higijenskije su.
  • Novi sistemi ispiranja bolje uklanjaju prljavštinu uz manje prskanja.
  • Imaju višu cenu, ali su praktičnije i sve popularnije.

Klasične WC šolje polako odlaze u prošlost. Na njihovo mjesto dolazi nova generacija sanitarija – WC šolje bez oboda (rimless) koje obećavaju viši nivo higijene, manje neprijatnih mirisa i znatno lakše održavanje kupatila.

Šta su WC šolje bez oboda?

Za razliku od standardnih modela, WC šolje bez oboda nemaju unutrašnji "prsten" ispod ivice. Upravo taj dio kod klasičnih šolja najčešće zadržava kamenac, bakterije i prljavštinu, jer ga je teško temeljno očistiti.

Kod rimless modela voda se usmjerava kroz specijalne kanale ugrađene u keramiku i ravnomjerno ispira cijelu površinu šolje. Rezultat je glatka unutrašnjost bez skrivenih mjesta za nakupljanje nečistoća.

Kako funkcioniše ispiranje?

Proizvođači su razvili nekoliko sistema koji omogućavaju efikasno i higijensko ispiranje:

Kružno ispiranje – voda izlazi iz više otvora i ravnomjerno ispira unutrašnjost poput "tuš efekta"

Tornado sistem – snažan vrtlog vode koji temeljno čisti uz minimalno prskanje

Kaskadno ispiranje – voda se sliva sa zadnje strane i ravnomerno pokriva cijelu površinu

Većina modernih modela ima i anti-splash tehnologiju, koja smanjuje prskanje i dodatno poboljšava higijenu.

Vrste WC šolja bez oboda

Na tržištu se mogu naći tri osnovna tipa:

  • Podni modeli – klasična i najjednostavnija opcija za ugradnju
  • Zidni (viseći) modeli – štede prostor i olakšavaju čišćenje poda
  • Back-to-wall modeli – stoje na podu, ali su priljubljeni uz zid, sa skrivenim vodokotlićem

Prednosti modernih Rimless WC šolja

Najveća prednost ovih modela je higijena. Pošto nema oboda, nema ni skrivenih mesta gdje se zadržavaju bakterije i kamenac.

To znači:

  • manje naslaga i neprijatnih mirisa
  • lakše i brže čišćenje
  • dugoročno urednije i svježije kupatilo

Pored toga, imaju i moderan dizajn koji se lako uklapa u savremena kupatila.

Da li imaju mane?

Iako nude brojne prednosti, WC šolje bez oboda nisu savršene:

  • viša cijena u odnosu na klasične modele
  • u područjima sa tvrdom vodom kanali mogu zahtijevati redovno održavanje
  • za najbolje rezultate potreban je dovoljan pritisak vode
  • kod nekih modela može biti nešto jači nivo buke prilikom ispiranja

Zaključak

I pored nekoliko nedostataka, rimless WC šolje postaju sve popularnije jer nude viši nivo higijene i jednostavnije održavanje. Zbog toga ih sve više domaćinstava i renoviranih kupatila bira kao dugoročno praktičnije rešenje.

