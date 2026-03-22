Veliki povratak pločica iz 90-ih: Nekada su bile stvar neukusa, danas daju drugu dimenziju prostoru

Šahovske pločice se vraćaju u modernom izdanju – soft checkerboard trend donosi elegantne, smirene i luksuzne enterijere.

Ako ste mislili da su pločice na šahovnicu ostale u prošlosti i rezervisane za kuhinje i hodnike iz devedesetih, vrijeme je za mali reality check. Ovaj prepoznatljivi uzorak ponovo je postao jedan od vodećih trendova u uređenju enterijera – ali u znatno modernijem i sofisticiranijem izdanju.

Danas ga viđamo i u klasičnoj crno-bijeloj varijanti, ali i u potpuno novim interpretacijama koje djeluju smirenije, elegantnije i vizuelno daleko prijatnije.

Od "retro" estetike do savremenog luksuza

Nekada su šahovske pločice bile sinonim za jake kontraste i "diner" estetiku. Upravo zbog toga su dugo smatrane zastarelim rješenjem u modernim enterijerima.

Međutim, trend se vraća ali u potpuno novom kontekstu. Danas više nije riječ o oštrom kontrastu, već o suptilnoj igri boja, materijala i tekstura.

Soft checkerboard: Nova verzija omiljenog uzorka

Ključ transformacije leži u bojama. Umesto crno-bijele kombinacije, sve češće se koristi tzv. soft checkerboard – nježnije i prigušene varijante koje unose dinamiku bez vizuelnog “šuma”.

Popularne kombinacije uključuju:

bež i krem tonove

zagasito zelenu i bijelu

puderasto roze i tople braon nijanse

Ovakav pristup čini da prostor izgleda moderno, ali i smireno i prijatno za svakodnevni život.

Materijali koji mijenjaju cijelu priču

Veliku ulogu u novoj interpretaciji šahovskog uzorka imaju i materijali.

Umjesto standardnih keramičkih pločica, sve češće se koriste:

prirodni kamen

mermer

terrazzo

Uz veće formate pločica i minimalne fuge, rezultat je čist, luksuzan i vizuelno ujednačen izgled koji djeluje znatno skuplje i modernije.

Ne samo za podove: trend koji se širi

Šahovska šara više nije rezervisana samo za podove. Sve češće se pojavljuje i na:

zidovima kupatila

kuhinjskim backsplash površinama

ulaznim prostorima

U tim verzijama postaje statement detalj koji definiše ceo enterijer i odmah privlači pažnju.

Zašto se trend vraća sada?

Povratak šahovskih pločica nije slučajan. Nakon godina dominacije minimalističkih i neutralnih enterijera, javila se potreba za prostorima koji imaju više karaktera i vizuelne dinamike.

Dizajneri zato sve češće posežu za elementima iz prošlosti, ali ih reinterpretiraju na savremen način – tako da izgledaju elegantno, promišljeno i dugotrajno.

Klasičan uzorak u modernom izdanju

Današnja šahovska pločica više nije nostalgični povratak u prošlost, već moderan dizajnerski alat koji prostoru daje strukturu i stil.

Drugim riječima, ono što je nekada bilo “svuda oko nas” sada se vraća kao pažljivo biran detalj koji enterijer čini zanimljivijim, ali i sofisticiranim.