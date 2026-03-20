Žute mrlje na jastuku nestaju uz ovaj trik: Hemijski inženjer otkriva kako da ih se jednostavno riješite

Kako oprati požutjele jastuke bez oštećenja: hemijski inženjer otkriva trik sa natrijum-perkarbonatom i jednostavne metode čišćenja.
- Žute mrlje na jastucima nastaju zbog vlage, bakterija i nečistoća.
- Natrijum-perkarbonat je efikasno i bezbjedno rješenje za njihovo uklanjanje.
- Redovno pranje jastuka produžava njihov vek i poboljšava higijenu.
U jastucima se svakodnevno nakupljaju bakterije, vlaga i nečistoće, a njihovo propadanje najčešće se vidi kroz žute mrlje koje zabrinjavaju mnoge. Hemijski inženjer Diego Fernandez objasnio je kako da ih očistite bez oštećenja i produžite njihov vijek trajanja.
Nije svaka mašina za pranje veša dobra za jastuke
Fernández upozorava da nije svaka mašina pogodna za pranje jastuka. Modeli sa centralnom mješalicom mogu da ih deformišu ili oštete, dok su mašine sa prednjim ili gornjim punjenjem bez mješalice sigurniji izbor.
"Ako su vaši jastuci ovakvi, sa žutim mrljama ili buđi, reći ću vam kako da ih operete – u mašini i ručno", objašnjava on.
Prvi korak: Predtretman koji pravi razliku
Prije nego što jastuke stavite u mašinu, potrebno je da ih pripremite:
Potopite ih u vruću vodu sa natrijum-perkarbonatom oko sat vremena.
Ovaj spoj ima snažna svojstva čišćenja i dezinfekcije – djeluje kao:
izbeljivač
dezinfekciono sredstvo
uklanja neprijatne mirise
Uz to je biorazgradiv i netoksičan, što ga čini bezbednijim izborom.
Kako oprati jastuke ručno
Za one koji ne žele da koriste mašinu, postoji i ručna metoda:
pripremite toplu vodu sa tečnim deterdžentom ili deterdžentom za sudove
lagano istrljajte jastuk krpom
zatim naprskajte hidrogen (vodonik-peroksid) pomoću raspršivača
Ako mrlje ne nestanu iz prvog puta, postupak se može ponoviti.
Kako Fernandez navodi, jastuci nakon ovog tretmana ostaju neoštećeni i zadržavaju svoj oblik.
Koliko često treba prati jastuke
Stručnjaci savjetuju da se jastuci peru najmanje dva puta godišnje, kako bi se spriječilo nakupljanje:
buđi
grinja
mikroorganizama
Moćna kombinacija za čišćenje
Na svojoj stranici, Fernández preporučuje i kombinaciju natrijum-perkarbonata i koncentrovane sirćetne kiseline (industrijskog sirćeta), koju opisuje kao: "savršeni duo za čišćenje u domaćinstvu"
Šta je natrijum-perkarbonat i kako deluje
Natrijum-perkarbonat je ekološko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje u obliku bijelog praha.
Kada se rastvori u vodi, razlaže se na:
natrijum-karbonat (soda za pranje)
vodonik-peroksid (blago dezinfekciono sredstvo)
Vodonik-peroksid oslobađa aktivni kiseonik, koji razgrađuje:
mrlje
bakterije
neprijatne mirise
Za šta se sve koristi
Natrijum-perkarbonat se najčešće koristi za:
pranje veša (izbeljivanje i uklanjanje mrlja)
čišćenje kuhinje (masnoće i zagorelih površina)
čišćenje kupatila (fuge, buđ i naslage)
natapanje jako zaprljanih tkanina
čišćenje terasa, drveta i pločica