Žute mrlje na jastuku nestaju uz ovaj trik: Hemijski inženjer otkriva kako da ih se jednostavno riješite

Kako oprati požutjele jastuke bez oštećenja: hemijski inženjer otkriva trik sa natrijum-perkarbonatom i jednostavne metode čišćenja.

Izvor: CGN089/Shutterstock

Žute mrlje na jastucima nastaju zbog vlage, bakterija i nečistoća.

Natrijum-perkarbonat je efikasno i bezbjedno rješenje za njihovo uklanjanje.

Redovno pranje jastuka produžava njihov vek i poboljšava higijenu.

U jastucima se svakodnevno nakupljaju bakterije, vlaga i nečistoće, a njihovo propadanje najčešće se vidi kroz žute mrlje koje zabrinjavaju mnoge. Hemijski inženjer Diego Fernandez objasnio je kako da ih očistite bez oštećenja i produžite njihov vijek trajanja.

Nije svaka mašina za pranje veša dobra za jastuke

Fernández upozorava da nije svaka mašina pogodna za pranje jastuka. Modeli sa centralnom mješalicom mogu da ih deformišu ili oštete, dok su mašine sa prednjim ili gornjim punjenjem bez mješalice sigurniji izbor.

"Ako su vaši jastuci ovakvi, sa žutim mrljama ili buđi, reći ću vam kako da ih operete – u mašini i ručno", objašnjava on.

Prvi korak: Predtretman koji pravi razliku

Prije nego što jastuke stavite u mašinu, potrebno je da ih pripremite:

Potopite ih u vruću vodu sa natrijum-perkarbonatom oko sat vremena.

Ovaj spoj ima snažna svojstva čišćenja i dezinfekcije – djeluje kao:

izbeljivač

dezinfekciono sredstvo

uklanja neprijatne mirise

Uz to je biorazgradiv i netoksičan, što ga čini bezbednijim izborom.

Kako oprati jastuke ručno

Za one koji ne žele da koriste mašinu, postoji i ručna metoda:

pripremite toplu vodu sa tečnim deterdžentom ili deterdžentom za sudove

lagano istrljajte jastuk krpom

zatim naprskajte hidrogen (vodonik-peroksid) pomoću raspršivača

Ako mrlje ne nestanu iz prvog puta, postupak se može ponoviti.

Kako Fernandez navodi, jastuci nakon ovog tretmana ostaju neoštećeni i zadržavaju svoj oblik.

Žute fleke na jastuku

Izvor: songwut namsrilee/Shutterstock

Koliko često treba prati jastuke

Stručnjaci savjetuju da se jastuci peru najmanje dva puta godišnje, kako bi se spriječilo nakupljanje:

buđi

grinja

mikroorganizama

Moćna kombinacija za čišćenje

Na svojoj stranici, Fernández preporučuje i kombinaciju natrijum-perkarbonata i koncentrovane sirćetne kiseline (industrijskog sirćeta), koju opisuje kao: "savršeni duo za čišćenje u domaćinstvu"

Šta je natrijum-perkarbonat i kako deluje

Natrijum-perkarbonat je ekološko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje u obliku bijelog praha.

Kada se rastvori u vodi, razlaže se na:

natrijum-karbonat (soda za pranje)

vodonik-peroksid (blago dezinfekciono sredstvo)

Vodonik-peroksid oslobađa aktivni kiseonik, koji razgrađuje:

mrlje

bakterije neprijatne mirise

Za šta se sve koristi

Natrijum-perkarbonat se najčešće koristi za: