logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žute mrlje na jastuku nestaju uz ovaj trik: Hemijski inženjer otkriva kako da ih se jednostavno riješite

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Kako oprati požutjele jastuke bez oštećenja: hemijski inženjer otkriva trik sa natrijum-perkarbonatom i jednostavne metode čišćenja.

Kako ukloniti žute mrlje sa jastuka Izvor: CGN089/Shutterstock

  • Žute mrlje na jastucima nastaju zbog vlage, bakterija i nečistoća.
  • Natrijum-perkarbonat je efikasno i bezbjedno rješenje za njihovo uklanjanje.
  • Redovno pranje jastuka produžava njihov vek i poboljšava higijenu.

U jastucima se svakodnevno nakupljaju bakterije, vlaga i nečistoće, a njihovo propadanje najčešće se vidi kroz žute mrlje koje zabrinjavaju mnoge. Hemijski inženjer Diego Fernandez objasnio je kako da ih očistite bez oštećenja i produžite njihov vijek trajanja.

Nije svaka mašina za pranje veša dobra za jastuke

Fernández upozorava da nije svaka mašina pogodna za pranje jastuka. Modeli sa centralnom mješalicom mogu da ih deformišu ili oštete, dok su mašine sa prednjim ili gornjim punjenjem bez mješalice sigurniji izbor.

"Ako su vaši jastuci ovakvi, sa žutim mrljama ili buđi, reći ću vam kako da ih operete – u mašini i ručno", objašnjava on.

Prvi korak: Predtretman koji pravi razliku

Prije nego što jastuke stavite u mašinu, potrebno je da ih pripremite:

Potopite ih u vruću vodu sa natrijum-perkarbonatom oko sat vremena.

Ovaj spoj ima snažna svojstva čišćenja i dezinfekcije – djeluje kao:

  • izbeljivač

  • dezinfekciono sredstvo

  • uklanja neprijatne mirise

Uz to je biorazgradiv i netoksičan, što ga čini bezbednijim izborom.

Kako oprati jastuke ručno

Za one koji ne žele da koriste mašinu, postoji i ručna metoda:

  • pripremite toplu vodu sa tečnim deterdžentom ili deterdžentom za sudove

  • lagano istrljajte jastuk krpom

  • zatim naprskajte hidrogen (vodonik-peroksid) pomoću raspršivača

Ako mrlje ne nestanu iz prvog puta, postupak se može ponoviti.

Kako Fernandez navodi, jastuci nakon ovog tretmana ostaju neoštećeni i zadržavaju svoj oblik.

Žute fleke na jastuku
Izvor: songwut namsrilee/Shutterstock

Koliko često treba prati jastuke

Stručnjaci savjetuju da se jastuci peru najmanje dva puta godišnje, kako bi se spriječilo nakupljanje:

  • buđi

  • grinja

  • mikroorganizama

Moćna kombinacija za čišćenje

Na svojoj stranici, Fernández preporučuje i kombinaciju natrijum-perkarbonata i koncentrovane sirćetne kiseline (industrijskog sirćeta), koju opisuje kao: "savršeni duo za čišćenje u domaćinstvu"

Šta je natrijum-perkarbonat i kako deluje

Natrijum-perkarbonat je ekološko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje u obliku bijelog praha.

Kada se rastvori u vodi, razlaže se na:

  • natrijum-karbonat (soda za pranje)

  • vodonik-peroksid (blago dezinfekciono sredstvo)

Vodonik-peroksid oslobađa aktivni kiseonik, koji razgrađuje:

  • mrlje

  • bakterije

    neprijatne mirise

Za šta se sve koristi

Natrijum-perkarbonat se najčešće koristi za:

  • pranje veša (izbeljivanje i uklanjanje mrlja)

  • čišćenje kuhinje (masnoće i zagorelih površina)

  • čišćenje kupatila (fuge, buđ i naslage)

  • natapanje jako zaprljanih tkanina

  • čišćenje terasa, drveta i pločica

Tagovi

pranje veša savjeti uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA