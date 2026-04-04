Ovakve tuš kabine su novi hit: Ali postoji "caka" zbog koje ne može svako da ih ima, evo zašto

Novi trend u uređenju kupatila su tuš kabine u stilu zimskih bašti. Izgledaju luksuzno, ali nisu za svaki prostor – evo šta treba da znate.

Kade su godinama važile za simbol luksuza u kupatilu, ali sve više ljudi danas ih mijenja modernijim i praktičnijim rješenjima. Novi trend koji osvaja enterijere jesu tuš kabine u stilu zimskih bašti – elegantne, prostrane i potpuno drugačije od klasičnih. Ipak, iako izgledaju kao iz časopisa, ove tuš kabine imaju jednu manu zbog koje nisu za svaki dom. Šta su tuš kabine u stilu zimskih bašti Ovaj trend inspirisan je starinskim kupatilima iz 19. vijeka, kada su tuševi bili smešteni u konstrukcije nalik malim staklenim baštama. Danas se ovaj stil vraća u modernom obliku – sa metalnim ramovima i staklenim panelima, koji kupatilu daju osjećaj prostranosti, svjetlosti i luksuza.

Za razliku od klasičnih tuš kabina, ovde tuš postaje centralni dio kupatila, a ne nešto što je sklonjeno u ugao.

Zbog svog izgleda, ove kabine se savršeno uklapaju uz biljke i prirodne elemente, pa kupatilo može izgledati kao mala oaza.

Kako izgleda ovakav tip tuš kabine

Da bi tuš imao izgled "zimske bašte", potrebno je da ispunjava nekoliko ključnih uslova:

Mora biti fizički odvojen prostor u kupatilu (kao mala soba)

(kao mala soba) Ima staklene zidove od poda do plafona

Okvir je najčešće metalni (crni ili beli)

Često ima kombinaciju punog donjeg dela i stakla u gornjem dijelu

Ovakav dizajn daje savršen balans između privatnosti i otvorenog prostora.

Za koga su idealne



Ove tuš kabine nisu samo lijepe – već i veoma funkcionalne.

One nude dovoljno prostora za brzo tuširanje, ali i za opuštanje kao u spa centru. Upravo zato se sve više ljudi odlučuje da zamijeni kadu ovim rješenjem.

Trend ide u pravcu kupatila koja podsećaju na wellness prostore – svjetla, prostrana i luksuzna.

Zašto nisu za svaki dom

Iako izgledaju savršeno, ove tuš kabine imaju dvije velike mane:

1. Potreban je veliki prostor

Da biste napravili "tuš sobu", potrebno je više mjesta nego za klasičnu kabinu. Dimenzije su često slične kadi, pa nisu pogodne za mala kupatila.

2. Viša cijena i komplikovana ugradnja

Za razliku od standardnih kabina, ove se ne kupuju i ne postavljaju lako. Potrebno je planiranje, izrada po mjeri i veći budžet.

Za koga su idealne

Ovakve tuš kabine najbolje se uklapaju u kupatila koja već imaju vintage ili elegantan stil.

Savršeno se kombinuju sa:

starinskim pločicama

mesinganim detaljima

keramičkim elementima

prirodnim materijalima

Daju prostoru izgled luksuzne kuće ili vikendice.

Tuš kabine u stilu zimskih bašti donose potpuno novi nivo luksuza u kupatilo, ali zahtijevaju prostor i ulaganje.