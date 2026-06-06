Prije nego što krenete na odmor, izbacite ovih 5 stvari iz kuće: Bićete nam zahvalni u septembru

Iskoristite prve letnje dane da oslobodite prostor od viška stvari, olakšate pakovanje za odmor i spremno dočekate jesen!

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Raščišćavanje đačkih rančeva, starih sveski i nepotrebnih papira odmah po završetku školske godine sprečava stres kakav se redovno javlja pred početak nove jesenje sezone.

sprečava stres kakav se redovno javlja pred početak nove jesenje sezone. Pregledajte kozmetiku i ljetnu garderobu , evo kako ćete mnogo lakše spremiti za izlazak iz kuće svakog dana, a i brže spakovati za put.

, evo kako ćete mnogo lakše spremiti za izlazak iz kuće svakog dana, a i brže spakovati za put. Vizuelno rasteretite dom i transformišite prostor tako da djeluje svježe.

Kada se završi školska godina i zvanično počnu topli dani, većina nas odmah najradije misli na plažu, odmor i potpuno opuštanje. Međutim, profesionalni organizatori prostora tvrde da je upravo početak ljeta idealan trenutak za jedno strateško, ali potpuno rasterećeno čišćenje doma.

Stručnjaci iz ove oblasti ističu da je ljetna sezona po svojoj prirodi mnogo opuštenija i da je ovo idealno vrijeme za izbacivanje viška stvari.

Ako se riješite suvišnog tereta sada, ne samo da ćete lakše disati tokom avgustovskih vrućina, već ćete jesen i novu školsku godinu dočekati potpuno spremni i bez uobičajenog stresa.

1. Đački ranci, stare sveske i dječije uspomene

Čim odzvoni posljednje školsko zvono, dječiji ranci obično završe bačeni u neki ćošak predsoblja ili na dno ormara, noseći u sebi višemjesečni haos. Prvi korak u ljetnom raščišćavanju jeste potpuno pražnjenje ovih torbi. Pregledajte školske papire, sveske, polupotrošene flomastere i knjige koje su djeca prerasla ili pročitala.

žena pakuje detetu stvari za školu

Izvor: Shutterstock

Zadržite samo nekoliko najljepših crteža ili radova za uspomenu, a sve ostalo sortirajte za reciklažu ili donaciju. Kada u septembru ponovo krene "ludnica" oko škole, bićete sebi beskrajno zahvalni što vas u ormaru čekaju čisti i spremni ranci.

2. Kozmetika sa isteklim rokom trajanja i zamke sa SPF kremama

Pakovanje za putovanja može da se pretvori u pravu noćnu moru ako pred polazak morate da prebirate po prepunim neseserima u kupatilu. Umjesto da odvajate posebno vrijeme za ovaj zadatak, organizatori savjetuju da raščistite sve već na početku ljeta. Posebno treba skrenuti pažnju na kreme za sunčanje.

Izvor: Shutterstock

Zaštitni faktori gube efikasnost i kvare se mnogo brže nego što mislite, pa je sakupljanje starih bočica od prošle godine ne samo beskorisno, već i nebezbjedno za kožu.

3. Ljetna garderoba i obuća koja vam više ne pristaje

Pregled ljetne odjeće na samom početku sezone donosi instant olakšanje pri svakodnevnom oblačenju, posebno u mjesecima kada mnogo češće izlazimo i putujemo. Brzi reset ormara podrazumijeva da odvojite komade koje zaista volite od onih koje niste obukli godinama. Vrijeme koje uložite u sortiranje stvari za zadržavanje, prodaju ili poklon višestruko se isplati.

U galeriji pogledajte prelijepe modne kombinacije za tople dane.

Vidi opis Prije nego što krenete na odmor, izbacite ovih 5 stvari iz kuće: Bićete nam zahvalni u septembru kombinacije s pantalonama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Promo / Neiman Marcus Br. slika: 5 5 / 5

U ormaru treba da ostanu samo oni komadi koji vam savršeno pristaju, u kojima se osjećate samouvjereno i prijatno na ljetnim temperaturama. Ne zaboravite da detaljno pregledate i obuću – pozdravite se sa iznošenim i oštećenim sandalama, a sačuvajte one modele koje ćete sa zadovoljstvom nositi i tokom ranih jesenjih dana.

ženska garderoba

Izvor: Shutterstock

4. Putna oprema i dokumenti spremni za pokret

Da bi svako sljedeće pakovanje prošlo bez panike i preturanja po kući, ljeto zahtijeva i brzu reviziju putne opreme. Organizatori savjetuju da na jednom mjestu okupite sve punjače, eksterne baterije, putne jastuke i dokumenta. Prije nego što uopšte rezervišete smještaj, provjerite da li su vam pasoši važeći. Odličan trik koji štedi vrijeme jeste formiranje posebne, stalne torbice sa osnovnim potrepštinama. U nju spakujte lijekove koje svakodnevno pijete, bazični pribor za prvu pomoć i sredstva koja vam pomažu da lakše zaspite tokom putovanja. Tako sklopljen neseser možete u sekundi samo da ubacite u ručni prtljag i krenete na put bez razmišljanja.

pakovanje

Izvor: Shutterstock

5. Zimske dekoracije i teški detalji koji guše prostor

Teška, debela ćebad koja i dalje stoje na ivici kauča, tamni jastuci ili svijeće sa teškim mirisima cimeta i vanile vizuelno opterećuju enterijer. Zima je rezervisana za ušuškanost, a ljeto za tople večeri i okupljanja na terasi ili u dvorištu. Zato pregledajte zimske detalje i spakujte sve što ne pripada ljetnoj estetici. Zadržite samo ono što planirate da koristite sljedeće zime, a sve komade koji više ne odražavaju vaš lični stil ili su izgubili formu prosledite dalje ili bacite.