Ovakvi nokti su u 2026. godini sinonim za eleganciju i dobar ukus.
- "Anđeoski nokti" u sedefasto bijeloj boji postali su najveći manikir trend za avgust 2026. godine.
- Mliječne i biserne nijanse savršeno ističu preplanuli ten i daju rukama luksuzan izgled.
- Pored bijele, krajem ljeta nose se još tri smjele i atraktivne nijanse.
Poslije jarkih letnjih boja koje su dominirale tokom sezone, u prvi plan dolaze elegantnije i sofisticiranije nijanse koja izgledaju podjednako dobro uz lepršave haljine, kupaće kostime, ali i svakodnevne kombinacije.
Kao glavni manikir trend za avgust izdvojili su se takozvani anđeoski nokti, odnosno nokti u sedefasto bijeloj boji.
Nježne, mliječne nijanse bijele boje same za sebe su sinonim za eleganciju, a kada se cjelokupni utisak zaokruži sedefastim premazom, dobijaju se nokti luksuznog, prefinjenog izgleda.
Boja noktiju koja će dominirati u avgustu: Stoji svima i ističe preplanulu kožu
U skladu sa ličnim stilom, mogu se dodati i neki diskretni ukrasi poput tufnica ili ponekog biserčića, a podjednako lijepo i elegantno izgleda i na kratkim i na dugim noktima, na bijeloj koži, ali i preplanuloj, koju posebno ističe dajući joj luksuzni izgled.
Osim sedefastobijele, krajem ljeta nose se i puter žuta, kajsija i trešnja crvena boja noktiju.
Ove boje su takođe savršene za isticanje preplanulog ljetnjeg tena, a dovoljno su svedene da se lako uklapaju u svaki stil i svaku odijevnu kombinaciju.
Boja noktiju koja će dominirati u avgustu: Stoji svima i ističe preplanulu kožu
Puter žuti nokti
Hromirani nokti
Za koju god da se odučite, jedno je sigurno - bićete primijećeni, a vaše ruke će izgledati luksuzno i elegantno.
(Lepa i srećna/Mondo)