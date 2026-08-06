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Boja noktiju koja će dominirati u avgustu: Stoji svima i ističe preplanulu kožu

Boja noktiju koja će dominirati u avgustu: Stoji svima i ističe preplanulu kožu

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Ovakvi nokti su u 2026. godini sinonim za eleganciju i dobar ukus.

Boja noktiju u avgustu Izvor: Shutterstock
  • "Anđeoski nokti" u sedefasto bijeloj boji postali su najveći manikir trend za avgust 2026. godine.
  • Mliječne i biserne nijanse savršeno ističu preplanuli ten i daju rukama luksuzan izgled.
  • Pored bijele, krajem ljeta nose se još tri smjele i atraktivne nijanse.

Poslije jarkih letnjih boja koje su dominirale tokom sezone, u prvi plan dolaze elegantnije i sofisticiranije nijanse koja izgledaju podjednako dobro uz lepršave haljine, kupaće kostime, ali i svakodnevne kombinacije.

Kao glavni manikir trend za avgust izdvojili su se takozvani anđeoski nokti, odnosno nokti u sedefasto bijeloj boji.   

Nježne, mliječne nijanse bijele boje same za sebe su sinonim za eleganciju, a kada se cjelokupni utisak zaokruži sedefastim premazom, dobijaju se nokti luksuznog, prefinjenog izgleda.

U skladu sa ličnim stilom, mogu se dodati i neki diskretni ukrasi poput tufnica ili ponekog biserčića, a podjednako lijepo i elegantno izgleda i na kratkim i na dugim noktima, na bijeloj koži, ali i preplanuloj, koju posebno ističe dajući joj luksuzni izgled.

Osim sedefastobijele, krajem ljeta nose se i puter žuta, kajsija i trešnja crvena boja noktiju.

Ove boje su takođe savršene za isticanje preplanulog ljetnjeg tena, a dovoljno su svedene da se lako uklapaju u svaki stil i svaku odijevnu kombinaciju.

Za koju god da se odučite, jedno je sigurno - bićete primijećeni, a vaše ruke će izgledati luksuzno i elegantno.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

nokti manikir trendovi

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