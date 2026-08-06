Ovakvi nokti su u 2026. godini sinonim za eleganciju i dobar ukus.

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"Anđeoski nokti" u sedefasto bijeloj boji postali su najveći manikir trend za avgust 2026. godine.

Mliječne i biserne nijanse savršeno ističu preplanuli ten i daju rukama luksuzan izgled.

Pored bijele, krajem ljeta nose se još tri smjele i atraktivne nijanse.

Poslije jarkih letnjih boja koje su dominirale tokom sezone, u prvi plan dolaze elegantnije i sofisticiranije nijanse koja izgledaju podjednako dobro uz lepršave haljine, kupaće kostime, ali i svakodnevne kombinacije.

Kao glavni manikir trend za avgust izdvojili su se takozvani anđeoski nokti, odnosno nokti u sedefasto bijeloj boji.

Nježne, mliječne nijanse bijele boje same za sebe su sinonim za eleganciju, a kada se cjelokupni utisak zaokruži sedefastim premazom, dobijaju se nokti luksuznog, prefinjenog izgleda.

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U skladu sa ličnim stilom, mogu se dodati i neki diskretni ukrasi poput tufnica ili ponekog biserčića, a podjednako lijepo i elegantno izgleda i na kratkim i na dugim noktima, na bijeloj koži, ali i preplanuloj, koju posebno ističe dajući joj luksuzni izgled.

Osim sedefastobijele, krajem ljeta nose se i puter žuta, kajsija i trešnja crvena boja noktiju.

Ove boje su takođe savršene za isticanje preplanulog ljetnjeg tena, a dovoljno su svedene da se lako uklapaju u svaki stil i svaku odijevnu kombinaciju.

Vidi opis Boja noktiju koja će dominirati u avgustu: Stoji svima i ističe preplanulu kožu Puter žuti nokti Hromirani nokti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / noboringnails Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen / nemo_beauty_salon Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / anitanailsss Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Yuliya Ufimtseva/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: bella1249/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen / matuszewsk.a Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Za koju god da se odučite, jedno je sigurno - bićete primijećeni, a vaše ruke će izgledati luksuzno i elegantno.

(Lepa i srećna/Mondo)