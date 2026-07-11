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Najtraženija boja noktiju u 2026: Žene masovno traže ovaj manikir u salonima

Najtraženija boja noktiju u 2026: Žene masovno traže ovaj manikir u salonima

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Puter žuti manikir najveći je trend ljeta 2026. Otkrijte zašto je ova nježna pastelno žuta nijansa osvojila društvene mreže i kako da je nosite na noktima.

Najtraženija ljetnja boja noktiju Izvor: Don Huan/Shutterstock

  • Puter žuta je najpopularnija boja noktiju ovog ljeta.
  • Nježna pastelna nijansa pristaje gotovo svakom tenu.
  • Odlično izgleda sama ili uz moderne ljetnje motive.

Pastelne nijanse godinama su nezaobilazan izbor ljetnjeg manikira, ali ove sezone jedna boja uspela je da zasjeni sve ostale. Reč je o kremastoj pastelno žutoj nijansi, poznatoj kao "butter yellow", koja je već osvojila društvene mreže, modne influenserke i salone lepote širom svijeta.

Ova razigrana, a istovremeno veoma elegantna nijansa spaja svježinu, sofisticiranost i lako uklapanje uz gotovo svaki stil, zbog čega je mnogi već nazivaju "novom neutralnom bojom".

Zašto je "butter yellow" postala najveći trend?

Popularnosti ove boje doprinijele su slavne dame poput Hejli Biber i Selena Gomez, koje su je već uvrstile u svoj beauty repertoar.

Za razliku od jarke limun žute, "butter yellow" je mekša, kremasta nijansa između mlečno bijele i tople pastelne žute. Upravo ta suptilnost čini je laskavom za gotovo svaki ten – posebno lijepo naglašava preplanulu kožu, ali podjednako dobro pristaje i svjetlijem tenu.

Kako da nosite ovaj manikir?

Minimalistkinje će obožavati klasično nanošenje preko cijelog nokta. Dva sloja laka daju punu i bogatu boju, dok poluprovidna varijanta pruža sofisticiran i uredan izgled.

Za moderniji efekat možete dodati biserni ili hromirani prah preko žute baze, što je trend inspirisan popularnim "glazed donut" manikirom. Na taj način nokti dobijaju blistav, gotovo futuristički sjaj.

Diskretni šljokičasti top coat odličan je izbor za proslave, vjenčanja i letovanje.

Pogledajte neke od ideja:

Najljepše kombinacije za ljeto

"Butter yellow" predstavlja savršenu podlogu za ljetnje motive.

Cvjetni uzorci odlično se uklapaju u sezonu, dok su posebno popularni i sitni motivi limuna, koji podsjećaju na bezbrižne dane na moru.

Veliki hit su i ombre prelazi iz mlečno bijele u žutu, kao i takozvani "aura" nokti, kod kojih je boja intenzivnija u sredini nokta.

Ljubiteljke nešto razigranijeg manikira mogu ovu nijansu kombinovati sa drugim pastelnim bojama, poput breskve ili bejbi plave, čime nastaju nježne, ali veoma efektne ljetnje kombinacije.

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