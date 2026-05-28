Ovo su najtraženije boje pedikira za ljeto: 10 nijansi koje izgledaju luksuzno i njegovano

Od klasične crvene i mliječno roze do limun žute i nebesko plave – ovo su najmodernije boje i stilovi pedikira za ljeto 2026.

Klasične nijanse poput crvene, mliječno roze i prirodnog pedikira ostaju najveći ljetni trendovi.

Ovog ljeta popularne su i upečatljive boje poput aperol narandžaste, limun žute i flamingo roze.

Minimalistički i elegantni pedikiri savršeno se uklapaju uz sandale, japanke i ljetne outfite.

Ljeto stiže i omiljene japanke, sandale sa tankim kaišićima i mrežaste baletanke ponovo dominiraju našim outfitima, ali ništa od toga nije potpuno bez savršenog pedikira. Deset nijansi i stilova ove sezone biće šik izbor, od bezvremenskih klasičnih boja lakova do trend nijansi koje će biti svuda. Evo 10 pedikira koji jednako dobro izgledaju pored bazena, na gradskim terasama ili na moru.

Aperol

Inspirisana popularnim ljetnim koktelom, vibrantna narandžasta nijansa izgleda posebno efektno uz preplanuli ten i minimalističke sandale. Iako je riječ o upečatljivoj boji, veoma je nosiva ako ostatak outfita ostane neutralan.

Plava boja neba

Nebesko plavi pedikir jedan je od najsophisticiranijih trendova ljeta. Djeluje svježe, elegantno i chic, a savršeno pristaje i za plažu i za formalnije ljetne prilike poput baštenskih zabava ili vjenčanja.

Nježna milky pink

Ako volite minimalističke beauty izbore, mliječno roze i dalje ostaje nepogrešiv klasik. Ova nježna nijansa izgleda uredno, luksuzno i pristaje uz svaki outfit.

Nježna roze boja je u trendu i kada je manikir u pitanju, pogledajte neke od fotografija koje vas mogu inspirisati:

Flamingo roze

Za godišnji odmor i dane provedene uz more, flamingo roze je odličan izbor. Vesela, efektna i pomalo nostalgična, ova nijansa stvorena je za ljeto.

Limun žuta

Limun žuti pedikir ove sezone postao je pravi hit. Iako djeluje smjelo, zapravo je veoma nosiv i savršeno se slaže sa bijelim lanenim komadima i teksasom.

Klasična crvena

Klasičan crveni pedikir nikada ne izlazi iz mode. Bilo da birate vatreno crvenu ili nijansu višnje, riječ je o elegantnom i sofisticiranom izboru koji uvijek izgleda luksuzno, piše Miss7.

Pogledajte inspiraciju i za crveni manikir:

Francuski pedikir u boji

Za one koji vole razigranije detalje, tu je francuski pedikir u boji. Umjesto klasičnih bijelih vrhova sada se nose narandžasti, roze ili plavi detalji koji daju moderniji i ljetni efekat.

I francuski manikir u boji je apsolutni trend, pogledajte neke od ideja:

Coconut milk

Minimalistkinje će obožavati “coconut milk” pedikir, odnosno mliječno bijelu nijansu koja izgleda čisto, elegantno i bezvremenski. To je ona vrsta pedikira koja pristaje uz apsolutno sve modele sandala i nikada ne izgleda prenapadno.

Pored mliječnog pedikira, i mliječni manikir je pravi izbor. Pogledajte galeriju i inspirišite se:

Bordo

Duboka bordo nijansa izgleda sofisticirano i pomalo neočekivano za ljeto, upravo zato djeluje posebno stylish. Ovaj trend već su prihvatile i brojne slavne osobe na crvenom tepihu.

Prirodna boja noktiju

Za kraj, tu je i trend veoma prirodnog francuskog pedikira sa providnom bazom i nježnim krem rubom. Savršeno se uklapa u estetiku prirodnog, nenametljivog beauty izgleda koji dominira ove godine.