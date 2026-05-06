Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži

Top nail artisti otkrivaju 5 najboljih trendova manikira za ljeto 2026. Frenč, gel, chrome i crveni nokti savršeni su za putovanja i odmor.

Izvor: Fadya Amelia Ferryana/Shutterstock

Frenč i crveni nokti ostaju najpopularniji izbor ovog ljeta.

Sjajni i mermerni nokti donose moderan i elegantan izgled.

Trajni manikir je najpraktičnije rješenje za ljetnja putovanja.

Ljeto 2026. idealno je vrijeme da zablistate sa svježim i postojanim manikirom koji će izdržati aerodrome, plažu, gradske šetnje i večernje izlaske. Upravo zato smo izdvojili trendove koje stručnjaci za nokte najviše preporučuju za putovanja ovog ljeta.

Od dugotrajnog gel manikira i elegantnog ombre efekta do klasičnog frenča, hromiranog sjaja i upečatljivih boja – ovo su najtraženiji i najljepši stilovi noktiju za ljeto 2026. godine.

Frenč manikir i dalje je broj 1 izbor

Frenč manikir ostaje jedan od najpopularnijih trendova i ovog ljeta. Stručnjaci kažu da ga žene najčešće biraju pred put jer izgleda uredno, elegantno i lako se uklapa uz svaku kombinaciju.

Njegova velika prednost je što se manje primjećuje izrastak, dugo izgleda svježe i odlično pristaje uz dnevne, ali i večernje outfite.

Crveni nokti su vječita klasika

Crveni nokti ovog ljeta doživljavaju veliki povratak. Od jarko crvene do dubokih bordo nijansi, ova boja izgleda savršeno uz preplanuli ten i odlično izgleda na fotografijama sa odmora.

Osim toga, crveni manikir ne zahtijeva mnogo stilizovanja – dovoljan je sam po sebi da ostavi utisak sređenosti.

Hromirani nokti osvajaju ljeto 2026.

Chrome manikir jedan je od najvećih trendova ove sezone. Metalik završnica u srebrnim i zlatnim tonovima posebno lijepo izgleda na suncu i privlači pažnju iz svakog ugla.

Zbog reflektujućeg efekta, stručnjaci ga preporučuju svima koji žele upečatljiv i moderan izgled na putovanju.

Mermerni nokti za luksuzan izgled

Mermerni nokti su savršen izbor za žene koje žele sofisticiran i elegantan manikir. Kombinacija bijelih, sivih i nježnih linija daje efekat luksuza i veoma je popularna tokom ljeta 2026.

Ovaj stil izgleda moderno, otmeno i ostavlja utisak skupocjenog salona.

Vidi opis Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži Mermerni manikir Mermerni manikir Mermerni manikir Mermerni manikir Mermerni manikir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fadya Amelia Ferryana/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kseniia Barlit/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Marina mrs_brooke/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Mariam Luso/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Fadya Amelia Ferryana/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Gel manikir je najpametniji izbor za put

Ako putujete više dana, gel manikir je najpraktičnije rješenje. Ovaj tip manikira može trajati i do četiri nedjelje bez krzanja, pa bez problema podnosi more, bazen i svakodnevne aktivnosti.

Stručnjaci ističu da je upravo gel najbolja investicija pred ljetovanje jer štedi vrijeme i dugo ostaje besprijekorno uredan, piše BrightSide.

(Lepa i srećna/Mondo)