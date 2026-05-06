Top nail artisti otkrivaju 5 najboljih trendova manikira za ljeto 2026. Frenč, gel, chrome i crveni nokti savršeni su za putovanja i odmor.
- Frenč i crveni nokti ostaju najpopularniji izbor ovog ljeta.
- Sjajni i mermerni nokti donose moderan i elegantan izgled.
- Trajni manikir je najpraktičnije rješenje za ljetnja putovanja.
Ljeto 2026. idealno je vrijeme da zablistate sa svježim i postojanim manikirom koji će izdržati aerodrome, plažu, gradske šetnje i večernje izlaske. Upravo zato smo izdvojili trendove koje stručnjaci za nokte najviše preporučuju za putovanja ovog ljeta.
Od dugotrajnog gel manikira i elegantnog ombre efekta do klasičnog frenča, hromiranog sjaja i upečatljivih boja – ovo su najtraženiji i najljepši stilovi noktiju za ljeto 2026. godine.
Frenč manikir i dalje je broj 1 izbor
Frenč manikir ostaje jedan od najpopularnijih trendova i ovog ljeta. Stručnjaci kažu da ga žene najčešće biraju pred put jer izgleda uredno, elegantno i lako se uklapa uz svaku kombinaciju.
Njegova velika prednost je što se manje primjećuje izrastak, dugo izgleda svježe i odlično pristaje uz dnevne, ali i večernje outfite.
Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži
Francuski manikir
Francuski manikir
Francuski manikir
Crveni nokti su vječita klasika
Crveni nokti ovog ljeta doživljavaju veliki povratak. Od jarko crvene do dubokih bordo nijansi, ova boja izgleda savršeno uz preplanuli ten i odlično izgleda na fotografijama sa odmora.
Osim toga, crveni manikir ne zahtijeva mnogo stilizovanja – dovoljan je sam po sebi da ostavi utisak sređenosti.
Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži
Hromirani nokti osvajaju ljeto 2026.
Chrome manikir jedan je od najvećih trendova ove sezone. Metalik završnica u srebrnim i zlatnim tonovima posebno lijepo izgleda na suncu i privlači pažnju iz svakog ugla.
Zbog reflektujućeg efekta, stručnjaci ga preporučuju svima koji žele upečatljiv i moderan izgled na putovanju.
Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži
Hromirani nokti
Hromirani nokti
Hromirani nokti
Hromirani nokti
Hromirani nokti
Mermerni nokti za luksuzan izgled
Mermerni nokti su savršen izbor za žene koje žele sofisticiran i elegantan manikir. Kombinacija bijelih, sivih i nježnih linija daje efekat luksuza i veoma je popularna tokom ljeta 2026.
Ovaj stil izgleda moderno, otmeno i ostavlja utisak skupocjenog salona.
Savršeni za putovanje i odmor: 5 hit manikira koji najbolje izgledaju na preplanuloj koži
Mermerni manikir
Mermerni manikir
Mermerni manikir
Mermerni manikir
Mermerni manikir
Gel manikir je najpametniji izbor za put
Ako putujete više dana, gel manikir je najpraktičnije rješenje. Ovaj tip manikira može trajati i do četiri nedjelje bez krzanja, pa bez problema podnosi more, bazen i svakodnevne aktivnosti.
Stručnjaci ističu da je upravo gel najbolja investicija pred ljetovanje jer štedi vrijeme i dugo ostaje besprijekorno uredan, piše BrightSide.
(Lepa i srećna/Mondo)