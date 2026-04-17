Ova nijansa noktiju postaje najtraženija za proljeće 2026: Pristaje svim dužinama, a izgleda vrlo luksuzno

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Manikir u boji lavande jedan je od glavnih proljećnih trendova – nježna, elegantna i svestrana nijansa koja pristaje svakom stilu.

Nijansa boje za nokte trend proljeće Izvor: Shutterstock

  • Lavanda je vodeći trend među proljećnim manikirima 2026.
  • Ova nijansa spaja diskretnost, eleganciju i modernost.
  • Pristaje svim dužinama noktiju i lako se uklapa u svaki stil.

Proljeće je idealan trenutak da se vratimo bojama koje su tokom zimskih mjeseci bile u drugom planu. Sa dolaskom toplijih dana, želja za promjenom ogleda se i u sitnicama koje nas raduju – poput manikira. Upravo zato, proljećni trendovi donose razigrane pastelne nijanse koje spajaju eleganciju i nježnost.

Ako ste se zasitili neutralnih tonova, sada je pravi trenutak da napravite mali iskorak. Pastelni nokti su odličan način da osvježite izgled, a posebno se izdvaja nijansa koja je već preplavila društvene mreže – manikir u boji lavande.

Zašto je lavanda hit sezone?

Manikir u boji lavande ove sezone važi za jedan od najpoželjnijih trendova. Ova nježna, ali efektna nijansa pristaje gotovo svima – bez obzira na dužinu i oblik noktiju. Svijetliji tonovi djeluju diskretno i sofisticirano, dok intenzivnije varijante daju jači vizuelni efekat.

Iako je riječ o boji, lavanda ne djeluje napadno, već odiše suptilnom elegancijom, zbog čega je često biraju i ljubiteljke minimalizma. Lako se uklapa u različite stilove – od jednobojnog laka, preko francuskog manikira, do diskretnog nail arta.

Pogledajte našu galeriju sa manikirom u ovoj trendi boji, pa možda može da vas inspiriše:

