Mali stan od 36 kvadrata sa udobnom spavaćom sobom: Odlični plakari, iskorišćen prostor i ideje koje inspirišu

U pametno osmišljenom malom stanu od 36 kvadrata uređena je udobna kuhinja, uz dnevni boravak je i trpezarija, dok je u spavaćoj sobi veliki plakar.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Kuhinja je prostrana i potpuno opremljena, a u trpezariji ima mjesta za šestoro gostiju.

je prostrana i potpuno opremljena, a u trpezariji ima mjesta za šestoro gostiju. Kauč u dnevnom boravku se razvlači u rezervni ležaj.

se razvlači u rezervni ležaj. U spavaćoj sobi je i veliki plakar sa kliznim vratima obloženim ogledalima.

Mali stan od 36 kvadrata uređen je za mladi bračni par, a zahvaljujući brojnim ekfektnim rješenjima, djeluje veoma udoban i prostran.

Od ulaznih vrata, otvara se zanimljiva kombinacija kuhinje, trpezarije i dnevnog boravka. Desno od vrata je kuhinja sa gornjim elementima u boji drveta, dok su donji ormarići bijeli. Produžena radna ploča i dobro raspoređeni elementi čine je funkcionalnom i vizuelno otvorenom. U nastavku je zastakljena terasa sa dodatnim policama, a desno je cipelarnik od poda do plafona.

Lijevo od ulaznih vrata je trpezarijski sto od stakla, sa jedne strane je ugaona klupa, a sa druge udobne stolice. Sofa na razvlačenje i rotirajuća fotelja čine dnevni boravak fleksibilnim – lako se mijenja između opuštanja i druženja. Stakleni sto i luster od stakla "nestaju" u prostoru, dok ogledalo vizuelno širi sobu.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Spavaća soba zamišljena je kao produžetak dnevne zone – bez vrata, otvorena i povezana. Ogledalo na kliznim vratima velikog plakara postavljenog naspram kreveta unosi svjetlost i daje osjećaj većeg prostora, a tu je uklopljen i radni kutak sa velikim stolom.

Kupatilo je doživjelo potpunu transformaciju. Lavabo je izmješten van same kupatilske zone, pa dok jedna osoba koristi tuš, druga može da se šminka ili suši kosu bez vlage i pare. Tuš kabina ide do plafona, sa diskretnim razmakom, što daje osjećaj visine i prostranosti. Poseban detalj je hromoterapija – svjetlosni efekti koji kupanje pretvaraju u mali velnes ritual.

Pogledajte ovaj odličan mali stan u galeriji slika.