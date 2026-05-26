Mali stan od 40 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom: Spreman za izdavanje, ima kupatilo kakvo sanjate

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Funkcionalan i lijepo uređen mali stan od 40 kvadrata pleni jednostavnim namještajem i odlično odabranim bojama.

Mali stan od 40 kvadrata sa odvojenom spavaćom sobom Izvor: Youtube / Gaby Garciia
  • Idealan mali stan za izdavanje ima 40 kvadrata i vrlo funkcionalan raspored.
  • Kuhinja i kupatilo su potpuno opremljeni, a izbor boja daje stanu poseban šarm.
  • U dnevnom boravku je i sofa koja postaje rezervni ležaj za goste.

U malom stanu od 40 kvadrata, ulazi se direktno u kuhinju u kojoj su donji elementi izrađeni su od prirodnog drveta i jedini su dio sa zatvorenim frontovima, dok je gornja zona ostavljena otvorena. Police i LED profil unose osjećaj lakoće i svjetlosti, pa prostor djeluje prozračno i prijatno.

Posebno zanimljiv detalj je skriveni pomoćni ormar, obojen u crno i uklopljen u zid u plavoj boji. Gotovo neprimjetan, a neophodan, on može da primi sve što je potrebno za održavanje stana – metlu, krpe, sredstva za čišćenje.

Otvorene police nisu slučajan izbor. Kako je stan namijenjen za izdavanje, ideja je bila da prostor bude vizuelno privlačan i lak za održavanje. Redovno čišćenje obezbjeđuje uredan ambijent, dok otvorene police daju osjećaj doma i topline. Upravo ta kombinacija praktičnosti i estetike čini da kuhinja postane srce ovog malog stana.

Materijali i boje igraju ključnu ulogu: prirodno drvo, plavi zidovi, crni detalji i 3D obloga stvaraju dinamiku i razigranost. Granica između kuhinje i dnevne zone riješena je na kreativan način – umjesto pune pregrade korišćena je metalna mreža, što omogućava da prostor ostane otvoren i svijetao. Kombinacija drveta, metala i pletenih materijala unosi raznovrsnost, a da pritom ne opterećuje enterijer.

U dnevnoj zoni sve je osmišljeno da pruži osjećaj doma i udobnosti. Tu su frižider za piće, mala kafe zona, panel za TV sa staklenom policom i udobna sofa. Prostor je zamišljen da bude prijatan, ali i vizuelno zanimljiv.

Spavaća soba je zamišljena kao produžetak dnevne zone, ali sa naglaskom na intimnost i udobnost. Već na ulazu nalazi se garderober sa staklenim frontovima i LED osvjetljenjem iznutra. Staklo unosi osjećaj prostranosti, dok bronzani reflektujući ton daje sofisticiran izgled. Donji dijelovi ormara izvedeni su u tamnom drvetu, što prostoru dodaje toplinu.

Tamni plafon i drveni paneli nisu zatvorili prostor, već su ga učinili prijatnim i udobnim. Ključ je u pažljivoj rasvjeti – LED profili i reflektujuće površine razbijaju tamu i stvaraju atmosferu koja poziva na odmor. Kombinacija stakla, drveta i tekstura čini da soba odiše luksuzom, ali bez osećaja prenatrpanosti.

U okviru sobe nalazi se i multifunkcionalna radna površina koja služi kao toaletni stočić ili mali radni kutak čime je prostor dobio dodatnu funkcionalnost. Pogledajte sva rješenja u galeriji slika.

