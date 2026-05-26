Espreso kafa ili iz džezve? Jedna od njih vam diže holesterol, a druga smanjuje rizik od bolesti

Da li ste znali da uticaj kafe na organizam u velikoj mjeri zavisi od načina pripreme?

Dobro znamo da kafa razbuđuje. Mnogi od nas ne mogu da zamisle početak rada bez bar jedne šoljice ovog toplog napitka. Međutim, kafa ima i druge koristi. Brojna istraživanja potvrđuju da smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, Alchajmerove i Parkinsonove bolesti, sadrži antioksidanse koji smanjuju rizik od nastanka raka, poboljšava pamćenje, povećava lučenje serotonina i ubrzava metabolizam.

Kafa iz espreso aparata

Kako radi espreso aparat? Voda blizu ključanja provodi se pod visokim pritiskom kroz mljevenu kafu. Takav napitak biće bogat antioksidansima. Ako aparat sam melje kafu, možete da dobijete napitak još bogatiji antioksidansima, pa samim tim i zdraviji.

Ako vaš aparat nema ovu funkciju, dobro je da zrna sameljete dobrim mlinom neposredno prije pripreme, kako jedinjenja sadržana u kafi ne bi oksidisala. Takav napitak imaće ne samo više antioksidanasa, već i više arome.

Kafa iz aparata na kapsule

Aparat na kapsule takođe kuva kafu pod pritiskom. U njemu se koriste kapsule namijenjene konkretnom brendu aparata. Svojstva takve kafe slična su kafi iz espreso aparata, a zahvaljujući hermetički pakovanim kapsulama, jedinjenja sadržana u kafi ne oksidišu kao u slučaju mljevene kafe.

U ovom slučaju bitan je kvalitet kapsula, tačnije njihovog spoljašnjeg omotača. U kontaktu sa vrelom vodom, plastika može da pređe u napitak. Bolje rješenje su aluminijumske kapsule.

Kafa iz filter aparata

Rad aparata za filter kafu je jednostavan. Voda zagrijana u aparatu se kondenzuje, a zatim se preliva preko kafe u bokal. U ovim aparatima često se koriste papirni filteri. Na taj način u napitak ne dospijevaju u masti rastvorljiva jedinjenja, ali podižu nivo holesterola u krvi.

Kod aparata za filter kafu važan je materijal od kog je napravljen. Kontakt vrele vode sa vještačkim materijalom utiče ne samo na ukus, već i na svojstva kafe, dovodeći do stvaranja štetnih jedinjenja.

Kafa iz džezve

Tokom dužeg kontakta vode i kafe, u napitak prelazi velika količina jedinjenja rastvorljivih u mastima, ali i polifenola i drugih bioaktivnih supstanci.

Zbog toga je kafa iz džezve vrlo aromatična, ali može biti teža za želudac kod osjetljivih osoba i, ako se pije u velikim količinama, potencijalno više utiče na podizanje holesterola nego filtrirana kafa.

Koja kafa je najbolja?

Za svakodnevnu, češću konzumaciju najzdraviji izbor je filtrirana kafa, a zatim espreso u umjerenim količinama. Džezva je više za "uživanje" nego za 5-6 šoljica dnevno, posebno kod ljudi sa povišenim holesterolom ili osjetljivim želucem.

