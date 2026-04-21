U koliko sati treba da popijete posljednju šolju kafe da biste dobro spavali? (Anketa)

Iako se mnogima čini da ih kofein "ne hvata", novo istraživanje pokazuje da je ključ u vremenu posljednjeg gutljaja.

San je vrijeme kada se organizam regeneriše, ali čak ni najbolji večernji rituali ne moraju da budu dovoljni ako usput pravite jednu čestu grešku. Posebno oprezni treba da budu oni koji ne mogu da zamisle dan bez kafe. Istraživanja pokazuju da trenutak kada popijete poslednju dozu kofeina, ima ključni značaj za kvalitet noćnog odmora.

Dr Nigat Arif naglašava da kofein treba eliminisati najmanje sedam sati prije spavanja. Ovo pravilo ne odnosi se samo na kafu, već i na čaj i popularne energetske napitke. Nekoliko sati pre odlaska na spavanje trebalo bi se odreći i alkohola, koji, uprkos uvreženom mišljenju, ne pogoduje zdravom i dubokom snu.

Dr Nigat Arif objašnjava da se uticaj kofeina na san ne svodi samo na trenutno razbuđivanje. Ova supstanca djeluje na neurohemijskom nivou, blokirajući receptore adenozina, hormona koji se prirodno nagomilava u organizmu tokom dana i signalizira mozgu da se približava vreme odmora.

Kofein ima molekul sličnog oblika kao adenozin, zbog čega može efikasno da se "preruši" u njega i zauzme njegovo mjesto. Kao posljedica, mozak ne dobija jasan signal umora, a osjećaj pospanosti se odlaže.

Dr Arif naglašava da je upravo zato tajming od ogromnog značaja. Ako neko planira da ide na spavanje oko 21.00, posljednja kafa, ali i energetski napitak ili jak čaj, trebalo bi da budu popijeni najkasnije oko 14.00. U suprotnom, kofein može da oteža ne samo samo uspavljivanje, već i da pogorša kvalitet sna, skraćujući njegove duboke, regenerativne faze.

To potvrđuju i rezultati istraživanja sprovedenog na skoro 2.000 osoba, u kome je analizirano šta i kada učesnici konzumiraju u satima koji prethode spavanju. Naučnici su primetili jasnu vezu - osobe koje su pravile najmanje sedmočasovnu pauzu od kofeina, češće su prijavljivale bolji kvalitet sna, ređa noćna buđenja i veći osjećaj odmora ujutru.

Zdrav san ne počinje u trenutku kada spustimo glavu na jastuk, već mnogo ranije. To obuhvata ne samo odustajanje od kofeina i alkohola, već i odlaganje telefona i gašenje televizora. Posmatranje uspavljivanja kao procesa postepene relaksacije omogućava organizmu da se efikasnije regeneriše.

