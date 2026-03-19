Najgore mlijeko za kafu: "Prava je noćna mora za vaš nivo šećera u krvi" (Anketa)

Nivo šećera u krvi može da izmakne kontroli, i to ne samo zbog slatkih peciva. Problem može biti i mlijeko koje dodajemo u kafu.

Kako upozorava Džesi Inšospe, biohemičarka i autorka popularnih istraživanja o glikemiji, izbor mlijeka za kafu ima ključan značaj za naše zdravlje. U tekstu objavljenom u "Aufeminin" upozorava na jedan od trenutno najpopularnijih dodataka kafi - ovseno mlijeko.

"Ovseno mlijeko je zapravo samo sok od skroba. To je prava noćna mora za vaš nivo šećera", kaže biohemičarka.

Ovseno mlijeko pod lupom: Zašto tako naglo podiže šećer?

Ovseno mlijeko nastaje od ovsenih pahuljica, koje su bogate skrobom. Tokom varenja, taj skrob se pretvara u glukozu - posebno brzo ako napitak sadrži malo vlakana, proteina i masti. Glikemijski indeks ovsenog mlijeka iznosi od 60 do 70, što je znatno više nego kod kravljeg mlijeka. Nutricionisti ističu da jedna šolja ovsenog mlijeka može biti ekvivalent nekoliko kriški bijelog hljeba po količini ugljenih hidrata.

Velika kafa sa ovsenim mlijekom, popijena na prazan stomak, predstavlja kombinaciju kofeina i šećera koja brzo dospijeva u krvotok. Rezultat? Najprije nagli skok šećera, a nakon sat ili dva, jednako brz pad, koji dovodi do umora, problema sa koncentracijom i jake želje za grickanjem. Za osobe osjetljive na insulin, to može biti svakodnevna zamka.

Pirinačno, kravlje, bademovo - koje mlijeko da izaberete?

Nije samo ovseno mlijeko problematično. Rižino mlijeko, koje je takođe bogato skrobom, ima još viši glikemijski indeks, od 79 do 85. Njegova prirodna slatkoća može biti primamljiva, ali za stabilan nivo šećera, to je jedan od najgorih izbora.

S druge strane, kravlje mlijeko je znatno bolje. Njegov glikemijski indeks je oko 27-37, zahvaljujući sadržaju proteina i masti. Još povoljniji izbor su nezaslađena biljna mlijeka, poput bademovog ili kokosovog, čiji je glikemijski indeks oko 30, a sadržaj ugljenih hidrata minimalan.

Kako da pijete kafu, a da ne ugrozite nivo šećera?

Ljubitelji ovsenog mlijeka ne moraju potpuno da ga izbace, ali je ključ u umjerenosti. Mala količina u espresu neće imati isti efekat kao velika "late" kafa. Takođe, preporučuje se da prvo pojedete doručak bogat vlaknima i proteinima, na primjer integralni hljeb sa jajima ili jogurt sa sjemenkama, kako biste ublažili skok šećera.

Korisno je da birate proizvode "bez dodatog šećera" i pažljivo čitate deklaracije, posebno količinu ugljenih hidrata na 100 ml i stavku "od toga šećeri". Stručnjaci takođe savjetuju da prije slatke kafe popijete čašu vode sa malo jabukovog sirćeta, kao i da napravite kratku šetnju nakon kafe. Ipak, najvažniji faktori su - vrsta mlijeka, količina i vrijeme kada pijete kafu.

(MONDO)