Lice puno šećera ili mliječnih proizvoda? Vaša koža jasno pokazuje šta previše jedete

Vaša koža može da otkrije šta previše jedete, šećer ili mliječne proizvode.

Izvor: Alona Siniehina/Shutterstock

Mliječni proizvodi mogu da izazovu akne.

Previše šećera vodi do bubuljica i bora.

Tamni krugovi i otečenost mogu da ukažu na netoleranciju na mlijeko.

Ono što jedemo odražava se na izgled naše kože. Stručnjaci kažu da neki ljudi imaju "šećerno lice" zbog prevelikog unosa prostih ugljenih hidrata ili "mliječno lice" zbog prekomjernog konzumiranja mliječnih proizvoda.

Istraživanja predstavljena na Kongresu Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju u Madridu pokazala su da je 50 odsto osoba sa aknama konzumiralo upravo mliječne proizvode.

Uticaj ishrane na kožu

Ono što jedemo utiče na stanje naše kože. Akne se češće javljaju kod ljudi koji konzumiraju mliječne proizvode, pokazalo je istraživanje predstavljeno 2019. godine na Kongresu Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju u Madridu. Naučnici su analizirali mnoge faktore, uključujući dnevni jelovnik 6.700 stanovnika sa tri kontinenta - Evrope, Južne i Severne Amerike. Studiju je vodila profesorka Brižit Dreno.

Prema portalu Healthline, 50 odsto ispitanih sa aknama je konzumiralo mlečne proizvode. Pojava promjena na koži povezana je i sa konzumiranjem slatkiša, što vjerovatno utiče na pojavu akni, ali je potrebno više istraživanja da bi se to potvrdilo.

Dr Fran E. Kuk-Bolden, hirurg i dermatolog, objašnjava da mliječni proizvodi sadrže velike količine laktoze, odnosno mliječnog šećera.

"Postoje brojni dokazi da šećer stimuliše upale ne samo kod akni, već i kod mnogih drugih bolesti", kaže za Healthline.

Kuk-Bolden napominje da proizvodi sa visokim glikemijskim indeksom takođe mogu da izazovu pojavu bubuljica, pa preporučuje ishranu sa niskim glikemijskim indeksom. Kada tijelo redovno unosi hranu koja brzo podiže nivo glukoze u krvi, mora da proizvodi više insulina, što može da pogorša stanje kože.

Savjetuje konzumiranje hrane bogate omega-3 masnim kiselinama. Za ljubitelje mliječnih proizvoda ili one koji ih koriste za pripremu jela, preporučuje alternative poput bademovog mleka.

"Šećerno lice" i "mliječno lice"

Nigma Talib, stručnjak za njegu kože, tvrdi da ishrana može biti vidljiva na licu. Prema njenom mišljenju, neko može da ima "mliječno lice" ili "šećerno lice". Neki proizvodi izazivaju ne samo bubuljice, već i bore.

"Ponekad imam želju da priđem neznancima i kažem im da izbace mlijeko iz ishrane ili smanje unos testenine", kaže.

Ekspert napominje da već jedan dan ishrane bogate pšenicom može kod nekih da izazove oticanje ili nadutost. Isto važi i za vino. Nekoliko čaša može da dovede do pojava bora oko očiju i usta. Konzumiranje sira može da izazove bubuljice ili tamne krugove oko očiju.

Po njenom mišljenju, zadebljanja i bijele mrlje na bradi, otečene kapke i tamni krugovi oko očiju mogu da budu znak netolerancije na mliječne proizvode. Preporučuje da ih potpuno izbacite iz ishrane na najmanje tri nedjelje i pratite efekat.

S druge strane, bijeli ili sivi ton kože, bolne bubuljice, bore i fleke na čelu, kao i opuštena koža ispod očiju, znaci su da u ishrani ima previše šećera. Nigma Talib savjetuje potpuno izbacivanje kolača, voćnih sokova, gaziranih napitaka, bombona, torti i deserata.

(MONDO)