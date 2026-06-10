Trijumf predstave „Gospa Nola“: Dodijeljene nagrade 28. Teatar festa „Petar Kočić“

Poznate su odluke žirija 28. Teatar festa „Petar Kočić“. Predstava „Gospa Nola“ proglašena je za najbolju.

Izvor: NSRS

Žiri 28. pozorišnog festivala Teatar fest „Petar Kočić“ radio je u sastavu: članovi glumica Nataša Perić i reditelj i univerzitetski profesor Dušan Petrović, i dramaturg Molina Udovički Fotez, predsjednik.

Nakon odgledanih šest predstava selektovanih za ovogodišnji festival i iscrpne analize njihovih umjetničkih dometa na sjednici održanoj 9. juna 2026. godine žiri je jednoglasno donio sljedeće odluke.

Specijalne nagrade festivala

Žiri je odlučio da ove godine dodijeli dvije specijalne nagrade:

Anici Tomić i Jeleni Kovačić za autorski projekat „Sigurna kuća“ urađen prema romanu Marine Vujčić. Riječ je o predstavi koja je precizna, dokumentaristički tačna i smjela u razbijanju ukorijenjenih patrijarhalnih modela ponašanja.

Matiji Blaškoviću za scenografiju. Naizgled svakodnevni elementi u scenografiji Matije Blaškovića postaju aktivni učesnik i saučesnik u stvaranju scenskih događaja priče predstave „Sigurna kuća“.

Nagrade za scenski govor i scensku poetiku

Nagrada za scenski govor „Milorad Telebak“ dodjeljuje se ansamblu predstave i saradniku za scenski govor Đorđu Markoviću za predstavu „Gospa Nola“ Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Svojom raznolikošću i preciznošću jezik posebno doprinosi ovoj predstavi, daje specifičnu boju likovima i pretvara govor u važan dramaturški element predstave.

Nagrada za scensku poetiku „Mladen Materić“ dodjeljuje se predstavi „Bolivud“ Gradskog pozorišta Podgorica. Nesvakidašnju scensku poetiku predstave „Bolivud“ čine nadahnut zajednički rad reditelja, cijelog umjetničkog tima i izuzetno posvećenog i razigranog glumačkog ansambla. Dinamična, duhovita i hrabra predstava.

Glumačka ostvarenja

Nagrada za najboljeg glumca festivala dodjeljuje se Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi „Una“ Zvezdara teatra Beograd. Neposredno, jednostavno, iskreno i suptilno Nikola Ristanovski gradi lik profesora Babića, intelektualca rastrzanog između banalne stvarnosti i snažne unutrašnje potrebe za slobodom.

Nagrada za najbolju glumicu festivala dodjeljuje se Bojani Milanović. Ova nagrada se dodjeljuje glumici za dva umjetnička ostvarenja – Sofku Nikolić i Stanojlu, Nolu Perčinovu, dva dijametralno suprotna lika, oba scenski snažna, višeslojna, nesalomiva, a tanane duše. Nesvakidašnji dar vodi kroz život Sofku, a snažan gorštački osjećaj za pravdu i dobrotu Bojaninu gospa Nolu. Apsolutna prisutnost na sceni i razigrana mašta dovode glumicu Bojanu Milanović do različitih rješenja i ona potpuno različitim sredstvima stvara oba ova lika.

Najbolja režija i najbolja predstava u cjelini

Nagrada za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu dodjeljuje se rediteljki Sonji Petrović za režiju predstave „Gospa Nola“ Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad. Kao što je Isidora Sekulić činila hrabre iskorake u svom stvaralaštvu, tako i rediteljka Sonja Petrović hrabro čita i postavlja ovu njenu priču na scenu, oblikujući živu i univerzalnu sliku svijeta.

Nagrada za najbolju predstavu festivala dodjeljuje se predstavi „Gospa Nola“ Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandre Jovanović, u režiji Sonje Petrović, Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad.

Obrazloženje žirija: Predstava „Gospa Nola“ donosi sliku svijeta pošavši od suštine poetskog u prozi Isidore Sekulić dajući joj tačno osmišljenu poveznicu sa današnjim vremenom i današnjim svijetom. Hrabrost i muke kroz koje žene prolaze da bi stvorile i očuvale porodicu iste su u oba scenska toka. Precizno orkestrirana predstava stvara snažan emotivni doživljaj publici, a neprekidni angažman svih aktera na sceni doprinosi njegovoj jedinstvenosti.