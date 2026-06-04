Dobro došli na 28. Teatar fest "Petar Kočić"!

﻿Pod sloganom „Od igre do sigurne kuće – i nešto više od toga“, 4. juna u Banjaluci zvanično počinje 28. Teatar fest "Petar Kočić".

Izvor: m:tel PR

Kao tradicionalni prijatelj i sponzor, kompanija m:tel i ove godine pruža podršku Narodnom pozorištu Republike Srpske i Teatar festu.

Ovogodišnji takmičarski program zvanično se otvara večeras u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta RS, izvođenjem takmičarske predstave „Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić“, u produkciji Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine. Tokom narednih dana, publika će imati priliku da pogleda pažljivo odabrana ostvarenja najboljih regionalnih teatara iz Beograda, Novog Sada, Podgorice i Zagreba.

Pored bogatog takmičarskog dijela, ovogodišnji festival donosi i izuzetan prateći program, te muzički spektakl, mjuzikl „Mamma Mia!“, koji će biti izveden na tvrđavi Kastel 17. juna.

Za kompaniju m:tel, Teatar fest je mnogo više od sponzorstva – to je tradicija, odgovornost i trajna posvećenost razvoju kulturne scene na ovim prostorima.