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Dobro došli na 28. Teatar fest "Petar Kočić"!

Dobro došli na 28. Teatar fest "Petar Kočić"!

Izvor Promo
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﻿Pod sloganom „Od igre do sigurne kuće – i nešto više od toga“, 4. juna u Banjaluci zvanično počinje 28. Teatar fest "Petar Kočić".

Danas počinje Teatar fest Izvor: m:tel PR

 Kao tradicionalni prijatelj i sponzor, kompanija m:tel i ove godine pruža podršku Narodnom pozorištu Republike Srpske i Teatar festu.

Ovogodišnji takmičarski program zvanično se otvara večeras u 20 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta RS, izvođenjem takmičarske predstave „Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić“, u produkciji Gradskog pozorišta „Semberija“ iz Bijeljine. Tokom narednih dana, publika će imati priliku da pogleda pažljivo odabrana ostvarenja najboljih regionalnih teatara iz Beograda, Novog Sada, Podgorice i Zagreba.

Pored bogatog takmičarskog dijela, ovogodišnji festival donosi i izuzetan prateći program, te muzički spektakl, mjuzikl „Mamma Mia!“, koji će biti izveden na tvrđavi Kastel 17. juna.

Za kompaniju m:tel, Teatar fest je mnogo više od sponzorstva – to je tradicija, odgovornost i trajna posvećenost razvoju kulturne scene na ovim prostorima.

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Tagovi

Teatar fest Petar Kočić m:tel

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