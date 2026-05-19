Počinje prateći program Teatar festa: "Narodno sa narodom" u 13 gradova i opština Srpske

Prateći program Teatar festa „Petar Kočić“ pod nazivom „Narodno sa narodom“ počinje sutra, a Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja pozorišne umjetnosti publici širom Republike Srpske.

Kroz ovaj program festivalski duh biće prenesen i van centralnog festivalskog prostora, a publika u čak 13 gradova Republike Srpske imaće priliku da pogleda niz pozorišnih ostvarenja za odrasle i najmlađe.

Program se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a publika će moći da uživa u drami „Kuća“ u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske, predstavi „Una“ u produkciji Zvezdara Teatra, kao i dječijim predstavama „Put po svijetu na trotinetu“, „Carevo novo odijelo“ i „Tri praseta i još jedno“ koje izvodi Gradsko pozorište Jazavac.

Predstava „Kuća“ biće izvedena u sljedećim gradovima:

20. maj – Mrkonjić Grad, Kulturno-sportski centar „Petar Kočić“

21. maj – Kostajnica, Narodna biblioteka „Nevenka Stanisavljević“

22. maj – Zvornik, Dom omladine

23. maj – Bratunac, Dom kulture

24. maj – Foča, Gradsko narodno pozorište

25. jun – Bileća, Dom kulture „Jevto Dedijer“

26. jun – Gacko, Kulturno-sportski centar

27. jun – Nevesinje, Dom kulture „Nebojša Glogovac“

Predstava „Una“ Zvezdara Teatra iz Beograda biće izvedena:

8. jun – Trebinje, Kulturni centar

9. jun – Istočno Sarajevo, Narodno pozorište

Gradsko pozorište Jazavac izvešće tri predstave:

4. jun – „Put po svijetu na trotinetu“, Milići, Dom kulture

5. jun – „Carevo novo odijelo“, Gradiška, Kulturni centar

6. jun – „Tri praseta i još jedno“, Derventa, Centar za kulturu

Cilj programa „Narodno sa narodom“ jeste da kvalitetan pozorišni sadržaj bude dostupan publici u različitim sredinama, uz podsticanje kulturne razmjene i jačanje veze između umjetnosti i publike širom Republike Srpske.

